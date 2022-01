La nuova serie di Joshua Jackson è Attrazione Fatale, adattamento televisivo dell’omonimo film thriller del 1987 con Glenn Close e Michael Douglas. Nel cast, l’attore di Dawson’s Creek e Fringe sarà affiancato da Lizzy Caplan (Masters of Sex). Il progetto vedrà luce sul servizio streaming americano Paramount+.

A Jackson spetterà il ruolo di protagonista maschile Dan Gallagher, parte che nella versione originale aveva Douglas, mentre la Caplan avrà quello della stalker ossessionata da lui, Alex (interpretato da Glenn Close nel film dell’87).

Descritta come una “rivisitazione approfondita” del lungometraggio originale, la versione televisiva della Paramount+ esplorerà “l’attrazione fatale e gli eterni argomenti del matrimonio e dell’infedeltà attraverso la lente degli atteggiamenti moderni verso le donne forti, i disturbi della personalità e il controllo coercitivo”, così si legge sulla sinossi ufficiale.

La trama del film ruota intorno all’ossessione dell’affascinante editrice Alex Forrest verso Dan Gallagher, un procuratore legale dalla vita apparentemente tranquilla. L’incontro tra i due, complice un weekend insieme, rovinerà la vita dell’uomo.

“Joshua è un talento incredibile che crea personaggi meravigliosamente complicati sia sullo schermo che sul palcoscenico”, ha dichiarato Nicole Clemens, presidente della Paramount+ e responsabile delle serie originali. “Lui e Lizzy sono perfettamente abbinati per raccontare una narrativa moderna e sfumata sulla complessità della psiche umana. Siamo entusiasti di collaborare con loro per portare questa storia provocatoria e accattivante a una nuova generazione”.

Alexandra Cunningham (Dirty John, Bates Motel) e Kevin J. Hynes (Scorpion) hanno co-sviluppato la storia di Attrazione Fatale e saranno i produttori esecutivi, mentre Cunningham sarà anche sceneggiatore e showrunner.

Joshua Jackson di recente ha recitato nella serie limitata di Peacock Dr. Death, che racconta la storia vera del chirurgo Christopher Duntsch. Oltre quelli sopra citati, l’attore è anche noto per altri suoi lavori televisivi, quali Little Fires Everywhere, The Affair e When They See Us.

