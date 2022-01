Il primo teaser del revival di Law & Order della NBC lancia l’appuntamento per il 24 febbraio: lo storico procedurale sta per tornare con una buona quota di elementi nostalgici, a giudicare da queste prime immagini accompagnate dalla didascalia “ciò che ha dato inizio a tutto“.

Il teaser del revival di Law & Order vede in primo piano il ritorno del procuratore distrettuale Jack McCoy, interpretato da Sam Waterston, protagonista per quindici stagioni della serie. La sua partecipazione al progetto è stata annunciata lo scorso autunno. “Va bene interpretare l’eroe, purché tu vinca“, dice il personaggio in questo primo assaggio della nuova stagione.

Il teaser del revival di Law & Order getta uno sguardo anche sul resto del cast, che vede Oldelya Halevi nei panni dell’assistente procuratore di Stato Samantha Maroun, Jeffrey Donovan nei panni del detective Frank Cosgrove e Hugh Dancy nei panni dell’assistente del pubblico ministero Nathan Price.

Il teaser del revival di Law & Order rilancia l’appuntamento per il 24 febbraio sulla NBC, quando la stagione 21 della storica serie di Dick Wolf farà il suo debutto in prima visione assoluta (non c’è ancora una programmazione italiana). Scritta da Wolf insieme allo sceneggiatore e showrunner Rick Eid, la serie riproporrà il classico formato bipartito, richiamato iconicamente dal titolo e utilizzato con successo per le prime venti stagioni rendendo il format un classico della serialità procedurale: anche in questo revival, ogni episodio esaminerà ancora una volta per ciascun caso prima le indagini della polizia e poi l’attività giudiziaria dei procuratori distrettuali, che perseguono i criminali e li assicurano alla giustizia.

Ecco il teaser del revival di Law & Order. La serie è prodotta dalla Wolf Entertainment di Dick Wolf e da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.

