Il finale di Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto chiude questa miniserie thriller basata su un vero fatto di cronaca ma raccontata come un noir che attinge a piene mani anche dal registro onirico e metacinematografico.

Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto è composta da 4 parti ed è concepita e sviluppata da HBO come una limited series, dunque non avrà una seconda da stagione. Alla fine degli anni Novanta, i coniugi inglesi Susan e Christopher Edwards (Olivia Colman e David Thewlis) che vivono in Francia vengono travolti in un’inchiesta per omicidio dopo il ritrovamento dei cadaveri dei genitori di lei. Se i primi due episodi che hanno debuttato in Italia una settimana fa erano incentrati sulla scoperta dell’atroce duplice delitto commesso dalla mite coppia di protagonisti, gli ultimi due sono dedicati ai risvolti processuali del caso, che mette gli Edwards di fronte ad un processo (inevitabilmente anche mediatico) in cui rischiano di finire i loro anni in carcere e, cosa che più li preoccupa, senza la possibilità di stare insieme.

Ecco le trame di Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto per gli ultimi due episodi in onda su Sky Atlantic in prima serata il 21 gennaio, che concludono la miniserie.

I detective cercano di trovare le connessioni tra le tragedie del passato di Christopher e la sua presente volontà di sacrificare ogni cosa per sua moglie Susan.

Mentre il processo ha inizio, Susan e Christopher affrontano la minaccia per loro più grave: la possibilità di rimanere separati per tutto il resto delle loro vite.

Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto è stata scritta da Ed Sinclair, che è anche marito della protagonista Olivia Colman. Oltre che sul canale 110 di Sky la miniserie è disponibile anche on demand e in streaming su Now.

