La data di uscita della serie Samsung Galaxy S22 è confermata per il mese di febbraio. Per quanto non si abbia ancora l’assoluta conferma del giorno esatto in cui la presentazione vera e propria si svolgerà, dalla stessa Samsung è giunta l’assicurazione che per i device manca davvero pochissimo, direttamente dal blog aziendale e dalla viva voce di TM Roh, presidente e Head del brand sudcoreano. Allo stesso tempo, è stato anche diramato un primo video teser della prossima ammiraglia assoluta ossia del modello Galaxy S22 Ultra.

Come riferito in queste ore, sarà febbraio il mese dedicato alla presentazione dei Samsung Galaxy S22 con relativo evento Unpacked. Probabilmente si tratterà, ancora una volta, di un keynote senza pubblico, magari registrato per venire incontro alle misure di contenimento della pandemia Covid-19. Non per questo motivo si tratterà di un lancio meno interessante. Proprio TM Roh ha sottolineato l’intenzione di “rompere le regole” e reinventare l’esperienza con gli smartphone a favore della massima funzionalità e delle migliori prestazioni possibili per i clienti.

Se la data di uscita dei Samsung Galaxy S22 non è stata ancora dettagliata in tutto e per tutto, è pur vero che il presidente dell’azienda si è lasciato invece sfuggire che i prossimi top di gamma garantiranno un’esperienza fotografica al top, con scatti in notturna o comunque in condizioni di scarsa luminosità mai visti prima. Pure abbastanza chiara è l’intenzione di puntare tutto sull’esemplare Galaxy S22 Ultra, ossia il modello che prenderà il posto (in tutto e per tutto) della serie Note non più commercializzata.

Proprio al Samsung Galaxy S22 Ultra è dedicato il primo teaser ufficiale della serie appena diramato. La forza dirompente dell’elemento naturale acqua fa da cornice al primo fugace sguardo al device, Mancano di certo moltissimi dettagli, anche solo nel design del dispositivo ma per ora bisognerà accontentarci.

Continua a leggere su optimagazine.com