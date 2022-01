Continua il lavoro degli sviluppatori per rendere WhatsApp sempre più all’avanguardia e migliorare di gran lunga tale servizio di messaggistica. A tal proposito, nelle ultime ore, è stata scoperta una nuova funzionalità che riguarda i messaggi vocali, ossia la possibilità di metterli in pausa. Proprio di recente è stata introdotta la funzione che permette di riascoltare i messaggi vocali prima del loro invio ed ora con la versione 2.2201.2 beta di WhatsApp Desktop sarà possibile mettere in pausa la registrazione per poi farla ripartire.

Cosa sappiamo sul prossimo aggiornamento WhatsApp per gli audio

Altra novità in arrivo per i messaggi vocali, dunque, dopo l’aggiornamento trattato non molto tempo fa. Riascoltare quello che si dice durante una nota vocale può essere importante per i vari utenti, lo è ancora di più poter mettere un attimo in pausa il messaggio dovesse esserci un problema. In questo modo si eviterà di dover nuovamente registrare il messaggio vocale. Parliamo quindi di una funzione molto utile su WhatsApp che, graficamente parlando, mostra una nuova icona durante la registrazione dell’audio, ossia il simbolo che mette in pausa.

Grazie a questa novità, gli utenti avranno la possibilità di ascoltare la nota vocale prima di inviarla e decidere poi se eliminarla oppure riprendere da dove l’avevano lasciata. Una funzionalità che è stata avvistata però non solo sull’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp Desktop, infatti alcuni utenti iscritti al programma beta hanno avuto modo di poter notare questa differenza anche sui device Android ed iOS.

Si tratta di un update che sta avvenendo per tutte le versioni di WhatsApp, anche se per ora non è possibile capire quando sarà disponibile per tutti gli utenti, quindi arriverà un aggiornamento stabile dell’applicazione. Chi vuole può provare ad iscriversi al programma beta di WhatsApp su Android o su iOS per avere anticipazioni sulle novità che riguardano tale app di messaggistica, testando tutte quelle funzioni che con molta probabilità poi saranno disponibili per tutti gli utenti. Quest’idea di riascoltare e mettere in pausa i messaggi vocali è davvero una trovata molto utile ed interessante.