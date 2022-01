Taylor Swift sarà ambassador del Record Store Day 2022. La notizia è arrivata questa mattina dagli stessi organizzatori, e la popstar ha annunciato che per il RSD 2022 rilascerà un vinile speciale. Taylor Swift, infatti, è solita pubblicare edizioni speciali in formati vinile proprio per celebrare il Record Store Day, una peculiarità per la quale molti gestori dei negozi di dischi le rendono grazie.

Taylor Swift ambassador del Record Store Day

Taylor Swift dichiara:

“Sono molto orgogliosa di essere l’ambasciatrice del Record Store Day di quest’anno’, ha affermato l’artista. ‘I luoghi in cui andiamo a curiosare, esplorare e scoprire musica nuova e vecchia sono sempre stati sacri per me. I negozi di dischi sono così importanti perché aiutano a perpetuare e promuovere l’amore per la musica come passione”.

Carrie Colliton, co-fondatrice del Record Store Day, dichiara:

“Riguardo alle persone che invitiamo a ‘indossare la fascia’ siamo piuttosto esigenti e vogliamo sempre assicurarci che amino davvero i negozi di dischi e siano creativi sui modi per celebrarli”

Un ruolo meritato, quello riconosciuto a Taylor Swift, per aver contribuito alla ripresa dei negozi di dischi di tutto il mondo, specialmente gli esercizi più piccoli, durante la grande pandemia del Covid-19 inviando loro copie autografate dei suoi dischi che venivano resi reperibili solamente in quell’occasione. Ciò è accaduto specialmente con gli album Folklore e Evermore. Soprattutto, la popstar ha aiutato il negozio Grimey’s New and Pre-loved Music di Nashville, la sua città natale, durante le grandi restrizioni legate all’emergenza sanitaria.

Quest’anno il Record Store Day giunge alla 15esima edizione e si terrà sabato 23 aprile 2022.

Cos’è il Record Store Day

Il Record Store Day si celebra generalmente il terzo aprile del mese di ogni anno, e ha avuto inizio nel 2007 su iniziativa di Chris Brown, un impiegato di un negozio di dischi statunitense.

L’intento è quello di celebrare i negozi di dischi indipendenti degli Stati Uniti – che sono oltre 700 – ma anche tutti gli altri esercizi indipendenti del mondo. Durante il Record Store Day gli artisti incontrano il pubblico negli store e li intrattengono con dibattiti, performance e edizioni speciali dei loro album pubblicate proprio per l’occasione.

Il primo Record Store Day si è svolto nel 2008 con i Metallica come primi promotori presso il Rasputin Music di Mountain View, in California.