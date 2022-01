Ci risiamo con i problemi lliad in questo giovedì 20 gennaio. Nel corso delle ultime due settimane più volte il vettore mobile ha avuto malfunzionamenti e difficoltà. Quelli odierni riguardano le chiamate, esattamente come accaduto lunedì scorso. Va però detto che questa volta le anomalie non dipendono di certo dall’ultimo dei vettori giunto nel nostro paese per la rete mobile ma dal suo partner per la copertura nazionale, ossia WindTre.

Esattamente in concomitanza con i problemi Iliad di qusto giovedì, se ne stanno manifestando altri e più gravi per l’operatore WindTre. Ne consegue che le due anomalie tecniche più o meno vistose siano praticamente collegate tra di loro. I malfunzionamenti relativi ad Iliad, più in particolare, riguardano le chiamate, come già riferito. Gli utenti lamentano l’impossibilità di contattare chiunque da questa mattina presto e dunque anche ricevere una telefonata risulta impossibile. Nel contempo, la rete internet sembra funzionare senza particolari difficoltà, se non con qualche rallentamento. La situazione è comunque in continuo divenire e potrebbe cambiare anche repentinamente.

I problemi Iliad di questa giornata non sono stati per ora commentati dallo stesso operatore. Il servizio Downdetector mette in evidenza un paio di centinaia di testimonianze di disguidi per il vettore. Non sembrerebbe esserci alcuna area geografica particolare ad essere interessata dagli errori, semmai le anomalie troverebbero spazio un po’ in tutte le regioni, da nord a sud.

Aggiornamento 10:05 – Le anomalie continuano a moltiplicarsi, purtroppo. La stretta connessione tra i problemi Iliad e Wind Tre odierni è confermata dal fatto che la curva delle segnalazioni di difficoltà dei due operatori segue ancora lo stesso andamento. Per ottenere assistenza anche nel caso dei correnti problemi Iliad, il numero da digitare sarà il 177. Nel caso di difficoltà nell’eseguire tutte le chiamate, anche quelle al customer care, ci si potrò avvalere dei canali di supporto Facebook e Twitter dell’operatore.

Aggiornamento 10:15 – I problemi odierni di Iliad stanno rapidamente rientrando come quelli Wind Tre. Entro pochi minuti il disservizio sarà risolto.

