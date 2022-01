Considerati i fantastici numeri ottenuti da Realme negli ultimi due anni, il produttore cinese torna alla riscossa in seguito ad alcune affermazioni rilasciate in una recente intervista da Madhav Sheth. Il CEO, infatti, avrebbe svelato la possibile fascia del prezzo di lancio relativo ai prossimi Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+. Proprio quando il colosso asiatico ha rilasciato un interessante aggiornamento software per il Realme GT 2 Pro, ecco che è stato pubblicato (da OnLeaks e MySmartPrix) anche un importante leak che rivela le specifiche e i rendering sul design del Realme 9 Pro+.

L’attesissimo Realme 9 Pro+, modello di punta, mostrerà un pannello AMOLED con fotocamera punch hole posta nell’angolo in alto a sinistra, poi un sensore di impronte integrato e lo schermo piatto sarà avvolto da cornici abbastanza sottili. Il pulsante di accensione sarà posizionato sul bordo destro del telefonino, mentre i tasti del volume si troveranno a sinistra. Il device sfoggerà un display AMOLED FullHD+ da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz. Posteriormente, invece, si potrà notare bene una tripla fotocamera dotata di un sensore principale da 50MP con supporto OIS e flash LED dual-tone. Inoltre, avrà un obiettivo ultra-wide da 8MP e una fotocamera macro da 2MP. Per quanto riguarda i selfie, lo smartphone avrà una fotocamera frontale punch hole da 16MP.

Sempre secondo i leakers OnLeaks e MySmartPrix, la batteria del Realme 9 Pro+ sarà di 4500mAh e dotata del supporto alla ricarica rapida, anche se i dettagli sulla sua velocità restano ancora sconosciuti. Quanto al sistema operativo lo smartphone sarà aggiornato ad Android 12 con la Realme UI 3.0. Il device sarà disponibile in tre colorazioni: Midnight Black, Aurora Green e Sunrise Blue. Il telefono potrebbe essere presentato in via ufficiale in India il prossimo mese.

