Nelle prime foto di Bridgerton 2, in arrivo il 25 marzo su Netflix, spicca il volto della new entry più in vista, la co-protagonista Simone Ashley, già nota al pubblico della piattaforma per la partecipazione con un piccolo ruolo nell’acclamata teen dramedy inglese Sex Education e qui al suo debutto da co-protagonista.

A circa due mesi dall’uscita di Bridgerton 2, Netflix e Shondaland hanno rilasciato in anteprima otto nuove foto per presentare i diversi personaggi della seconda stagione del period drama, che segue la linea narrativa dei romanzi dell’omonima saga di Julia Quinn.

Bridgerton 2 racconta la romantica storia di Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) alla ricerca dell’amore e di un matrimonio fondato su sentimenti sinceri, come anticipa la sinossi ufficiale di questa seconda stagione diffusa da Netflix insieme alle prime immagini promozionali della serie. In questo nuovo capitolo tratto dal secondo libro della serie letteraria tornano gran parte dei personaggi della prima stagione, a partire dalla protagonista Daphne (Phoebe Dynevor), ma stavolta senza il Duca di Hastings (Regé Jean Page ha lasciato la produzione alla scadenza del suo contratto, che prevedeva una sola stagione). Confermata anche la partecipazione di Julie Andrews per la voce fuori campo di Lady Whistledown, la cui identità è stata svelata al termine della prima stagione. Tra le new entry destinate ad incidere sulla trama ci sono i membri della famiglia Sharma, in particolare Kate (Simone Ashley) e la sorella minore Edwina (Charithra Chandran).

Ecco la trama di Bridgerton 2 e le nuove immagini diffuse da Netflix.

La seconda stagione di Bridgerton segue Lord Anthony Bridgerton, il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nonché visconte, nella sua ricerca di una moglie adeguata. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma e la sua sorella più giovane Edwina non arrivano dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni – il vero amore non è in cima alle sue priorità – e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

Bridgerton 2 sarà disponibile con tutti i 10 nuovi episodi il 25 marzo su Netflix. Prodotto da Shonda Rhimes, Betsy Beers e dall’ideatore e showrunner Chris Van Dusen, il feuilleton tratto dai romanzi di Quinn è già stato rinnovato per le stagioni 3 e 4.