Michael Weatherly tornerà in NCIS dopo aver detto addio alla serie Bull? L’ipotesi si sta facendo strada tra i desiderata del pubblico, in conseguenza dell’annuncio del mancato rinnovo della serie CBS di cui l’attore è attualmente protagonista. Ora che Weatherly si libera dell’impegno nel procedurale ispirato alla storia del Dr. Phil McGraw (ma non biografico), in teoria nulla osterebbe al suo rientro in NCIS nel ruolo storico che lo ha visto protagonista per tredici stagioni.

Se davvero Michael Weatherly tornerà in NCIS è ancora presto per dirlo, ma certamente la chiusura di Bull con la sesta stagione attualmente in corso libera l’attore dal suo impegno principale e lo rende idealmente disponibile per un rientro in scena in grande stile. Inoltre, se sarà rinnovata ancora da CBS, NCIS raggiungerà quota 20 stagioni e il ritorno di Michael Weatherly arriverebbe con un tempismo perfetto per celebrare il ventennale della serie.

L’ipotesi per cui Michael Weatherly tornerà in NCIS, dopo aver svestito i panni di Jason Bull per la stessa rete, poggia non solo sulle speranze del pubblico, ma anche su alcune condizioni favorevoli maturate negli ultimi anni, in particolare da quando NCIS ha accolto un altro ritorno di peso, quello di Cote de Pablo nei panni di Ziva David. Apparsa nella stagione 18 per alcuni episodi, l’attrice aveva auspicato che la reunion tra Ziva e DiNozzo, oltre ad essere evocata off screen, potesse realizzarsi anche coi due attori in presenza, semmai Weatherly si fosse reso disponibile a tornare come guest star nella serie. “La reunion ci sarà, vogliamo farlo“, aveva detto l’attrice, aggiungendo che la fattibilità del progetto “dipende dagli impegni di Michael, è un ragazzo molto impegnato, ma è solo una questione di tempo prima che ciò accada, servono certe condizioni nel momento giusto per far sì che ciò accada ma la volontà c’è tutta“. Lo stesso Weatherly in passato aveva dichiarato di essere “sempre pronto a riprendere il ruolo di DiNozzo“, aggiungendo come unica condizione che si verifichi “il momento giusto“. Ora la situazione sembrerebbe propizia.

Un altro sentore del fatto che Michael Weatherly tornerà in NCIS è dato dai numerosi tweet che lo stesso attore ha pubblicato negli ultimi mesi sul suo profilo Twitter, con messaggi nostalgici nei confronti di NCIS e del suo personaggio. Parole che hanno fatto sperare in un’apparizione come guest star dopo la partenza del personaggio di Gibbs, per consolare il pubblico storico della serie, ma ora che l’attore ha annunciato la cancellazione di Bull potrebbe aprirsi anche un’altra ipotesi, quella di una partecipazione come volto ricorrente o perfino regolare nella stagione 20, festeggiando così il traguardo del ventennale dal debutto.

