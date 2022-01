LUSI IL LUPO

BELZER

Mamma mia che musica!!! Sono rimasto colpito da un video di Lusi il Lupo postato sul mio canale Telegram Sir Red Ronnie dove ho creato pagine che si chiamano ASCOLTAMI! all’interno delle quali tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati. Siamo arrivati al n° 9 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale. In quel video Lusi, bassista, suonava con strumentisti bravissimi e nel suo curriculum vantava collaborazioni con musicisti di gran fama. Finalmente sono riuscito ad averlo dal vivo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso dove si è presentato con Walter Vincenti, grande chitarrista, e il mito della batteria in Italia: Lele Melotti, che ha suonato con tutti i più grandi artisti italiani. Hanno eseguito i brani: “Time”, “Guest in peace”, “Decisione”, “I shot the sheriff” di Bob Marley, “Come Together” dei Beatles. Poi, ad esibizione conclusa, Filo Baietti, il regista, ha urlato che voleva il bis di “Time”.

Belzer ha postato anche lui un video sul mio canale Telegram. Quando mi sono collegato nella diretta We Have A Dream del martedì sera, ho letto l’inizio della sua biografia: “Non vi consegnate a questa gente senza un’anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie: siete uomini.” (Charlie Chaplin, Il grande dittatore, 1939) Macchine. Ingranaggi. Meccanismi interiori ed esteriori. Automatismi che guidano la mente ed i comportamenti. Binari psicologici e sociali su cui le vite scorrono inconsapevolmente. Le riflessioni sulle tante sfaccettature di questa realtà sono alla base di Piccoli oggetti meccanici, l’ultimo album dei Belzer: un non-concept che raccoglie dieci brani nei quali si indaga sui riflessi degli automatismi (indotti e non) nella mente e nella vita quotidiana dell’uomo moderno.

Come titolo del video di quell’intervista che ho pubblicato su YouTube ho scelto di mettere: “Belzer Non vi consegnate a questa gente senza un’anima”. Quel video ha quasi raggiunto le 100.000 visualizzazione. Al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, Belzer si è presentato con Guido Bruzzone Sebino al basso e Davide Bergaglio alla batteria. Hanno eseguito questi brani: “Mi vivo male”, “L’equilibrista”, “Un attimo”, e “Un’estate”.

Goditi questi video che ho lasciato integrali. E condividili. Divulga la buona musica e i racconti di verità.

www.redronnie.tv