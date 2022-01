Con il passare degli anni si sente parlare sempre più spesso di “case smart”, ma di cosa si tratta? Lo sviluppo della tecnologia ha letteralmente stravolto le nostre abitudini, moltissimi strumenti, infatti, sono diventati “intelligenti” e hanno come compito quello di semplificare la vita delle persone. Lo stesso ragionamento vale anche per le case, le quali, sempre grazie alla tecnologia, sono riuscite ad “evolversi”. La casa smart, infatti, è una casa “intelligente”, ovvero caratterizzata da elettrodomestici capaci di semplificare notevolmente la vita delle persone. In poche parole, le case smart sono una realtà sempre più diffusa. Anzi, secondo una recente ricerca condotta dall’Osservatorio Internet of Things of Management del Politecnico di Milano, nel 2019 il mercato (in Italia) dell’IoT ha registrato un aumento esponenziale del 24%. Questo significa, in termini concreti, un totale di ben 6.2 miliardi di euro, sicuramente una crescita fondamentale.

Cosa rende una casa smart

Ciò che rende una casa smart, come è semplice capire, è la tecnologia. Quest’ultima, infatti, permette agli elettrodomestici presenti in casa di comunicare tra essi in modo da semplificare le attività. In parole semplici, la domotica è la caratteristica essenziale delle smart home. Pertanto, sono gli elettrodomestici moderni che rendono le case più tecnologiche, più precisamente si tratta di: lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, tende, televisori e molti altri ancora. Questi ultimi, infatti, possono essere connessi ad un dispositivo (come ad esempio uno smartphone) ed essere gestiti da remoto. Ad esempio, è possibile avviare un ciclo di lavaggio della lavatrice direttamente dal proprio telefono, lo stesso dicasi con il frigorifero, le tende ecc. Anzi, negli ultimi anni stanno ottenendo un notevole successo anche le lampade e i lampadari smart. Grazie ad essi, infatti, è possibile gestire l’illuminazione anche se si è dall’altra parte del mondo. Lo stesso dicasi per le videocamere e i sistemi di sorveglianza. Infine, tra gli elettrodomestici smart più utilizzati, esistono anche le macchinette per il caffè. Grazie ad esse, infatti, è possibile preparare un ottimo caffè caldo direttamente dallo smartphone, senza alzarsi dal divano.

I vantaggi di avere una casa smart

I vantaggi che derivano dalle case intelligenti sono davvero tantissimi. Uno degli aspetti più vantaggiosi di vivere in una casa intelligente è la cosiddetta efficienza energetica. È risaputo, infatti, che le case in questione garantiscono una notevole riduzione dei costi in bolletta. Con la domotica, infatti, è possibile avere un interessante risparmio energetico. In molti si chiedono come sia possibile, la risposta è piuttosto semplice. La tecnologica, infatti, permette di effettuare un monitoraggio costante dei consumi elettrici, pertanto, è possibile sempre sapere quanta energia si sta consumando e, di conseguenza, il costo generale connesso ai consumi. Ma non è tutto, un notevole risparmio deriva anche direttamente dagli elettrodomestici intelligenti, si pensi ad esempio alle cosiddette prese smart. Quest’ultime, infatti, sono pensati appositamente per tenere sotto controllo i consumi. Anzi, alcuni modelli hanno incorporato un meccanismo intelligente di spegnimento forzato, capaci di spegnersi di da sole. In questo modo è possibile evitare qualsiasi spreco quando si è fuori di casa. Lo stesso avviene grazie ad una gestione smart della caldaia, anzi, queste permettono addirittura di regolare il riscaldamento mentre si è fuori di casa.

Infine, un ulteriore contributo per il risparmio energetico proviene direttamente dagli impianti di illuminazione intelligente. A tutti, almeno una volta nella vita, sarà capitato di lasciare una luce accesa, grazie all’impianto domotico è possibile evitare tutto questo. Una volta istallata l’illuminazione intelligente, infatti, questa si regolerà autonomamente il che significa che si accenderà appena avverte la presenza di una persona nella stanza e si spegnerà appena questa uscirà.