Non tutte le ciambelle riescono col buco e sicuramente la programmazione di Italia1 è una di queste. A finire sotto la lente è la voglia della rete giovane di casa Mediaset di rimettersi in carreggiata con gli episodi di Manifest 3 e non poteva essere altrimenti dopo il successo ottenuto su Netflix e il ‘ripescaggio’ che ne ha fatto la piattaforma. Fino a qua il discorso non fa una piega se non fosse che i passeggeri del volo 828, che presto otterranno una quarta stagione, sono destinati ad un orario vergognoso.

Secondo le ultime novità del palinsesto, Manifest 3 debutterà su Italia il 23 gennaio con l’episodio numero 1 dal titolo La deriva in cui Ben, di stanza a Cuba, trova la barca che Cal aveva disegnato; in cambio di denaro, due pescatori lo portano in un capannone dove si trova la deriva dell’828 ripescata in mare. All’improvviso fa irruzione la polizia e Ben riesce a sfuggire grazie all’aiuto di Vance ma i due vengono intercettati dalle forze dell’ordine.

A quel punto è Vance che convince Emmett e Ben a fuggire sacrificandosi e facendosi arrestare. In seguito a una chiamata, Michaela cerca la ragazza che le appare nella visione: una passeggera dell’828, Angelina Meyer. I genitori le dicono che dopo l’incidente aereo Angelina non era più la stessa e si era trasferita a New York, ma Michaela percepisce che nascondono qualcosa.

Inutile dire che la programmazione non è solo vergognosa per via dell’orario ma anche perché arriva un po’ in ritardo rispetto alle mosse Netflix e al successo che la serie ha portato a casa piazzandosi al primo posto tra le serie tv più viste in Italia sulla piattaforma. Italia1 spera davvero di raccogliere un discreto pubblico davanti allo schermo a quell’ora di domenica sera? Lo scopriremo solo quando ci saranno i dati degli ascolti ma, fino a quel momento, non possiamo che esprimere delusione per questa scelta.