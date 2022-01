Il podcast di J-Ax su Spotify si compone di 10 episodi. Il primo è disponibile da oggi, giovedì 20 gennaio, il secondo sarà on air la prossima settimana. Con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, J-Ax racconta il grottesco e il surreale che si cela dietro a casi di cronaca selezionati.

Si intitola Non Aprite Quella Podcast ed è prodotto e creato da J-Ax e condotto con il rapper Pedar e il giornalista e autore Matteo Lenardon.

Non Aprite Quella Podcast

Noto a tutti per essere lo “zio” d’Italia, apprezzato rapper amatissimo anche nel duo inedito con Fedez, J-Ax torna a mettersi in gioco con un linguaggio nuovo. Si cimenta nei podcast nel nuovo progetto in esclusiva per Spotify.

Con la sua officina creativa Willy L’Orbo crea e produce la prima stagione di Non Aprite Quella Podcast, serie originale Spotify, co-prodotta da Spotify Studios. 10 gli episodi in totale.

Al centro del nuovo progetto di J-Ax non c’è la musica, come forse si potrebbe ipotizzare, ma la cronaca. I tre conduttori sono seduti intorno ad un tavolo ed affrontano casi di cronaca realmente accaduti per analizzarli attraverso la lente di ingrandimento con ironia intelligente.

Il podcast di J-Ax su Spotify promette di scavare nel surreale che si cela dentro i casi analizzati senza mai mancare di rispetto alle vittime. Ciò che gli ascoltatori devono aspettarsi è dunque il racconto inedito di sette inquietanti, serial killer, dimenticati, casi di malagiustizia, rapimenti alieni, episodi di cronaca raccontati in modo originale.

I primi episodi



Il primo episodio ed il secondo episodio saranno on air giovedì 20 e giovedì 27 gennaio. Ax, Pedar e Lenardon ci riportano indietro di 30 anni, nella Bologna dei primi anni ‘90 dove esplode il caso de “I bambini di Satana”, setta fondata da Marco Dimitri (arrestato nel 1996).



La storia della setta si è scoperta poi essere tutta una montatura: Dimitri per 400 giorni di carcerazione ingiusta, ha ricevuto un risarcimento dalla Corte d’Appello di Bologna di 100 mila Euro.