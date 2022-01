Il Giovane Wallander 2 sarà uno dei tanti nuovi titoli in arrivo nel mese di febbraio su Netflix: i nuovi episodi del crime svedese arrivano il 17 febbraio 2022, con un nuovo caso per il protagonista interpretato da Adam Pålsson.

Nell’annunciare Il Giovane Wallander 2 lanciando l’appuntamento per febbraio, Netflix ha diffuso diverse immagini promozionali della nuova stagione, che forniscono un primo sguardo ai nuovi episodi (6 da cinquanta minuti, come per il primo capitolo) in arrivo tra un mese.

Nel cast de Il Giovane Wallander 2, oltre a Pålsson che torna nel ruolo di Wallander e ai volti principali della prima stagione, si faranno strada due new entry: Tomiwa Edun sarà Samuel Osei, il nuovo capo dell’unità investigativa, mentre Lisa Hammond interpreterà Roberta Modin.

Il Giovane Wallander 2, nuovo capitolo della moderna rivisitazione del romanzo poliziesco dedicato al personaggio di Kurt Wallander, è stato scritto da Ben Harris con un team che annovera anche Chris Lunt e Michael A. Walker, autori del thriller finanziario di Sky Diavoli, la serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi che a sua volta sta per tornare con la stagione 2. Tratta dai romanzi di Henning Mankell, Il Giovane Wallander ha debuttato a settembre del 2020 su Netflix ottenendo unanimi consensi tra gli amanti del genere crime nordico, al punto che Netflix l’ha subito rinnovata mettendo in sviluppo Young Wallander 2. La produzione è targata Yellow Bird.

Ecco le prime foto de Il Giovane Wallander 2 diffuse da Netflix. La nuova stagione era attesa già nel 2021, ma a causa della pandemia l’uscita è slittata al 17 febbraio prossimo.

