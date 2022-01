Apple sta sviluppando un adattamento televisivo di Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, la commedia nera di Pedro Almodovar del 1988, liberamente ispirato a La voce umana di Jean Cocteau.

Il progetto è prodotto dallo stesso regista spagnolo e dalla sua compagnia, El Deseo, insieme a 3Pas Studios e Lionsgate TV. Noelle Valdivia (Masters Of Sex) si occuperà della sceneggiatura.

Il film originale di Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi seguiva la storia di Pepa, una donna che, dopo essere stata piantata dall’amante, famoso doppiatore cinematografico, si mette sulle sue tracce, incontrando una serie di bizzarri personaggi tra cui il figlio di lui, un’amica che crede di essere perseguitata dalla polizia, e la nuova fiamma del suo ex.

L’ex star di Jane The Virgin Gina Rodriguez sarà produttrice esecutiva tramite la I Can and I Will Productions e interpreterà la protagonista Pepa, ruolo che fu di Carmen Maura. A differenza del film, il suo personaggio dovrebbe essere ispano-americana, secondo quanto riportato da Deadline.

Eugenio Derbez e Ben Odell di 3Pas Studios saranno anche loro produttori esecutivi, mentre Sonia Gambaro sarà co-produttrice. La serie è prodotta da Lionsgate TV, con cui Derbez ha un accordo globale.

Il film del 1988, interpretato da Maura e Antonio Banderas, ha portato Pedro Almodóvar a un’ampia attenzione internazionale dopo il suo debutto alla 45a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ha ricevuto una nomination all’Oscar per il miglior film in lingua straniera e ha vinto cinque premi Goya, tra cui il miglior film e la migliore attrice protagonista per Carmen Maura.

Per il suo ruolo in Jane The Virgin, Gina Rodriguez ha vinto il Golden Globe nel 2015 ed è stata candidata altre due volte. Attualmente è produttrice esecutiva della serie Disney+ Elena, diventerò presidente, composta da due stagioni.

