Il Complotto contro l’America, la miniserie storico-alternativa di HBO che ha debuttato lo scorso venerdì su Rai3, per questa settimana si anticipa nel palinsesto della rete alla serata del giovedì per il secondo appuntamento, composto dagli episodi 3 e 4.

Il Complotto contro l’America ha già introdotto nella sua première tutti gli elementi di questo adattamento dell’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 scritto da Philip Roth, ambientato in un universo alternativo in cui la Storia ha preso una piega diversa rispetto ai fatti realmente accaduti.

Il Complotto contro l’America è ambientato in un’America che guarda con paura ed incertezza alla guerra in corso tra regimi nazifascisti e democrazie liberali nell’Europa nel 1940: in questo quadro si affermano le istanze isolazioniste (ma in realtà filo-naziste) dell’aviatore repubblicano Charles Lindbergh, che per primo ha attraversato l’Atlantico in solitaria. Eroe nazionale, simbolo degli Stati Uniti in patria e all’estero, il simpatizzante di Hitler decide di sfidare il presidente democratico Franklin Delano Roosevelt alle elezioni per la Casa Bianca, facendo leva sui timori della popolazione nei confronti di un potenziale ingresso degli Stati Uniti nel secondo conflitto mondiale. Intanto, anche grazie alla sua propaganda subdola, l’antisemitismo e il razzismo iniziano a diffondersi in modo strisciante nella società, perfino tra quegli ebrei che, come Bess Levine (Winona Ryder) e il Rabbino Lionel Bengelsdorf (John Turturro), sottovalutano le posizioni di Lindberg finendo per entrare nelle fila dei suoi sostenitori.

Nel secondo e terzo episodio de Il Complotto contro l’America si entra nel vivo della campagna per le presidenziali, mentre la crescente ascesa al potere dell’aviatore trasforma gli Stati Uniti d’America in un alleato dei nazisti. Ecco la trama degli episodi in onda in prima tv in chiaro su Rai3 il 20 gennaio dalle 21.15.

Il rabbino Bengelsdorf ed Evelyn iniziano a lavorare attivamente alla campagna elettorale di Lindbergh. Intanto Sandy si ribella alla famiglia, e Alvin affronta una decisione importante.

Evelyn e Bengelsdorf ricevono un invito dalla signora Lindbergh a una cena di stato per il ministro degli esteri della Germania nazista; tornato dalla guerra, Alvin trova lavoro nel magazzino di suo zio; Phillip è traumatizzato da una morte.

La terza ed ultima parte de Il Complotto contro l’America sarà trasmessa venerdì 28 gennaio. La serie è disponibile anche in streaming su Raiplay.

