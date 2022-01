Guadagnare con Instagram sarà più facile nel prossimo futuro, grazie a nuovi canali di monetizzazione messi a disposizione dei creatori di contenuti nel noto social network. Attualmente, chi desidera far soldi utilizzando il proprio profilo sulla piattaforma fa leva soprattutto sulle sponsorizzazioni di brand di varia natura, nel proprio ambito di riferimento. Al contrario, da questo momento, sono partiti (almeno negli USA) gli abbonamenti ai contenuti. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta.

10 seguitissimi profili del social per immagini sono rientrati nel programma di sperimentazione per gli abbonamenti ai contenuti. Gli amministratori dei profili potranno decidere se creare dei canali esclusivi per utenti iscritti e paganti che potranno beneficiare di alcuni benefit. Ad esempio, proprio per gli abbonati, i VIP di Instagram potranno creare delle sessioni lice speciali, storie esclusive che solo i follower paganti potranno appunto visionare. Ancora, chi è disposto a sborsare una quota mensile per essere tra i seguaci top premium di una star di tendenza riceverà un badge viola che gli consentirà di mettersi in mostra anche nei commenti e interazioni varie rispetto al profilo tanto amato.

Per il momento la novità degli abbonamenti ai canali arriva solo in USA, come già detto, e per 10 profili. Non c’è dubbio che si tratti di una primissima fase sperimentale di una nuova modalità per guadagnare con Instagram, a cui seguirà il rilascio globale della funzione. Dunque il cambiamento importante dovrebbe giungere anche dalle nostre parti nel corso del 2022 ma, magari, essere riservato solo ad un primissimo gruppo di account top in un primo momento.

Quanto si potrà guadagnare con Instagram con i nuovi abbonamenti ai canali esclusivi dei profili. Saranno gli stessi amministratori degli account interessati al programma a decidere quanto far pagare i propri seguaci. Indicativamente, la spesa mensile per l’iscrizione dovrebbe variare dai 99 centesimi ai 99 dollari. Meta, ossia la nuova società che racchiude Facebook, Instagram e WhatsApp, ha confermato che per tutto il 2022 non prenderà alcuna commissione sui guadagni dei suoi iscritti.

