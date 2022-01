Grantchester 6 supera il giro di boa e si avvia verso il finale di stagione con l’appuntamento del 20 gennaio in prima serata su Giallo. Il giallo investigativo in costume si concluderà alla fine di gennaio, giovedì 27, con gli ultimi due episodi della sua stagione più recente.

Grantchester 6 è in onda sul canale 38 del digitale terrestre, dedicato a gialli, mistery e polizieschi, con due episodi in prima tv assoluta per l’Italia ogni giovedì. La serie britannica ambientata negli anni Cinquanta, basata sul ciclo di romanzi The Grantchester Mysteries di James Runcie, viene trasmessa da Giallo dal 2015 e con questa sesta stagione la programmazione italiana ha raggiunto quella inglese di ITV.

Negli episodi di Grantchester 6 in onda il 20 gennaio i protagonisti Will Davenport, reverendo della cittadina del Cambridgeshire, e l’ispettore di polizia Geordie Keating, sono alle prese con due omicidi maturati in modo molto diverso: nel primo caso durante una rapina ad un portavalori, nel secondo in ambito universitario.

Ecco le trame di Grantchester 6 per gli episodi 5 e 6 in onda alle 21.10 su Giallo.

Poco prima del processo di Leonard, Will e Geordie sono chiamati a indagare sulla rapina di un furgone di sicurezza di una banca di Cambridge, che è finita veramente male.

Durante una manifestazione di protesta una studentessa cade dal tetto di un edificio del college. Indagando, Will e Geordie capiscono che non è stato un incidente.

Grantchester 6 termina il 27 gennaio con gli ultimi due episodi della stagione, il settimo e l’ottavo, in prima serata su Giallo. La sesta stagione è la più lunga nella storia dello show, con un totale di otto episodi al posto dei canonici 6. Sviluppata da Daisy Coulam, la serie è già stata rinnovata per la settima stagione, che è attualmente in produzione e dovrebbe debuttare nel corso del 2022.

Continua a leggere su optimagazine.com