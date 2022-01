Google Maps, ovvero il famoso servizio Internet sviluppato dal colosso di Mountain View per la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di qualsiasi parte della Terra, rappresenta dunue uno strumento molto utile per spostarsi da un posto all’altro, ma che ogni tanto come tante altre funzionalità, mostra alcuni problemi. Nelle ultime ore diversi utenti hanno fatto delle segnalazioni per quanto riguarda la versione 7.2 dell’applicazione. Infatti, in seguito all’aggiornamento della release, l’app è scomparsa da Android Auto, ossia lo standard basato su smartphone per consentire ai dispositivi mobili (dotati di sistema operativo Android) di essere utilizzati in auto tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto.

Precisamente il servizio Google Maps viene visualizzato sullo smartphone degli utenti ed è ancora consentito l’accesso fino a quando l’automobile non viene collegata al telefono. Il team di Google ancora non ha reso il problema ufficiale e, inoltre, non si sa se si è già messo a lavoro per risolverlo. Come si può comprendere dalle recenti e sempre più elevate segnalazioni, non pare esserci una soluzione imminente: coloro che hanno tentato di procedere con la disinstallazione e reinstallazione degli aggiornamenti, o a riavviare lo smartphone e a configurare di nuovo Android Auto sulla propria automobile non hanno conseguito alcun esito positivo.

Ad ogni modo, ancora non è certo che la ‘scomparsa’ di Google Maps da Android Auto sia una problematica apparsa ad un numero specifico di utenti oppure se, invece, sia più generale. Ovviamente si spera che tale disguido possa essere risolto in tempi brevi. Nel frattempo che il colosso statunitense riconosca il problema e trovi una dovuta soluzione, gli utenti che non riescono più ad utilizzare l’app potranno sfruttare l’alternativa Waze, ovvero un’app mobile gratuita di navigazione stradale per dispositivi mobili che si basa sul concetto di crowdsourcing.

