Doc Nelle tue Mani 2 si prepara a tornare in onda questa sera su Rai1 mettendo nuovamente Andrea Fanti in primo piano pronto a combattere per non perdere i suoi ragazzi e l’intero reparto. Proprio questa sera inizierà la sua corsa contro il tempo nella speranza di superare il test e diventare primario evitando così di perdere tutto. Le anticipazioni della terza puntata di Doc Nelle tue Mani 2 rivelano che la sua corsa non si esaurirà questa sera, anzi.

Durante gli episodi che verranno trasmessi giovedì prossimo, Andrea Fanti si troverà a dovere fare i conti con il nuovo chirurgo dell’ospedale, Edoardo Valenti, che sembra pronto a mettere il bastone tra le ruote a Carolina. La figlia del nostro Doc è sempre più al centro dei nuovi episodi della serie di Rai1 e se giovedì scorso l’abbiamo vista finalmente in corsia e nel cuore di Riccardo, la prossima settimana sarà oggetto della diatriba tra il padre e il suo collega, ma quali saranno i dettagli?

Anche l’altra donna della vita di Andrea sarà in crisi. Naturalmente stiamo parlando di Agnese che, ad un passo di lasciarsi andare con il suo ex marito, ha ricevuto la telefonata del suo attuale compagno per l’arrivo del loro bambino in affido. Sarà proprio questa novità a mandarla in tilt perché dovrà dividersi tra la vita in corsia e quella da mamma, toccherà ad Andrea correre in suo soccorso?

Prima di capire cosa succederà negli episodi del 27 gennaio di Doc Nelle tue Mani 2, l’appuntamento con Luca Argentero e i suoi è fissato per questa sera, su Rai1 con gli episodi dal titolo Sfide e Quello che sei in cui, mentre l’inchiesta condotta da Caruso entra nel vivo e i segreti della pandemia iniziano ad emergere, Andrea affronta una scelta difficile: per riavere il primariato deve sostenere dei test, ma se fallirà non potrà mai più fare il medico.

"Se lei non passerà i test non potrà più fare il medico, Fanti."

Cosa deciderà di fare Doc?

Carolina sembra non accontentarsi dell’amicizia di Riccardo mentre Gabriel inizia a sviluppare degli strani disagi che lo spinge a non presentarsi all’appuntamento con la nuova psicologa dell’ospedale, Lucia Ferrari, da cui l’ha mandato Enrico. Intanto Elisa sembra pronta a voltare pagina con un altro uomo.