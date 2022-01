Le rimodulazioni WindTre colpiscono un’altra volta: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, il gestore unico sta procedendo a modificare le condizioni del contratto di alcune delle sue offerte mobili prepagate. I clienti impattati avranno già ricevuto o riceveranno a breve una comunicazione da parte del provider che li informa delle imminente modifiche unilaterali del contratto.

Per quanto concerne le offerte Junior, la comunicazione è stata inoltrata anche al numero di telefono del genitore indicato in corso d’attivazione. Le rimodulazioni WindTre in questione offrono un aumento dei GB disponibili (da un minimo di 20GB a GB illimitati), a fronte di un aumento del canone mensile, che varierà sulla base dell’offerta. I GB aggiuntivi sono stati resi disponibili dal 20 dicembre 2021 in via progressiva, mentre l’aumento del canone mensile verrà applicata dal primo rinnovo successivo al 19 gennaio 2022. Si tenga presente che non è obbligatorio accettare le rimodulazioni WindTre di cui sopra, dal momento che i clienti hanno la possibilità di rifiutarle, mantenendo invariati i costi e le condizioni attuali, inviando un SMS con scritto ‘NVAR‘ al ‘40400’ entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione che li ha informati delle modifiche contrattuali in questione.

Alcuni clienti con attive offerte con solo traffico voce o voce/SMS subiranno, da oggi 20 gennaio, un aumento del canone mensile, a seconda delle condizioni di partenza. Non sappiamo dirvi quali offerte siano, ma solo che potrebbe essere possibile ottenere, in compenso, un aumento dei minuti inclusi, che, in alcuni casi, diventeranno anche senza limiti. Alcuni clienti selezionati potranno attivare l’opzione con 50GB gratuiti al mese, per un minimo di 6 fino ad un massimo di 12 mesi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

