Camillo Milli è morto. La notizia sta scuotendo il mondo del teatro e della commedia all’italiana ma, soprattutto, tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato nel ruolo del Presidente della Longobarda del famoso film cult L’Allenatore nel Pallone. Secondo quanto comunicato dalla famiglia, l’attore Camillo Milli è morto a 91 anni in una clinica di Genova dove era ricoverato per i postumi del Covid.

Nato a Milano l’1 agosto 1929, Camillo Milli ha debuttato in Ragazze d’Oggi di Luigi Zampa ma è stato uno dei protagonisti della commedia italiana degli anni Ottanta, lavorando al fianco di Mario Monicelli nel Il Marchese del Grillo e con Neri Parenti in Fantozzi Contro Tutti e condividendo il palco o il set con attore come Alberto Sordi, Nino Manfredi, Paolo Villaggio e Lino Banfi.

Proprio con quest’ultimo non aveva solo lavorato ne L’Allenatore nel Pallone ma anche in Un Medico in Famiglia 9, la famosa fiction di Rai1. In tv era stato anche Ugo Monti nella soap Centovetrine, dove è rimasto nel 2007 in pianta stabile rientrando poi come guest star in qualche altra sporadica occasione. Pochi giorni fa Camillo Milli aveva detto addio anche alla sua amata moglie Mariangela. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la famiglia.

Il mondo del cinema e del teatro italiano si stringono intorno ai propri familiari mentre i fan si sono già radunati sui social ricordando soprattutto le tecniche di calciomercato dell’amato Presidente Borlotti. Quello che ricorderemo di lui è sicuramente la semplicità con la quale si approcciava ad ogni tipo di registro rendendo tutto naturale come solo i grandi artisti sanno fare.