Il Samsung Galaxy A53 5G si profila all’orizzonte, proseguendo un po’ sulla linea che il colosso di Seul aveva tracciato lo scorso anno, puntando molto sui medio-gamma della serie Galaxy A. Il telefono ha da poco ricevuto la certificazione TEENA, che ci ha fornito alcune conferme sulla specifiche tecniche. Il Samsung Galaxy A53 5G includerà uno schermo SuperAMOLED Infinity-O da 6.46 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate a 120Hz, e sarà spinto dal processore octa-core Exynos 1200, con scheda grafica Mali-G68, 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno (espandibile fino a 1TB tramite microSD).

Il telefono sarà equipaggiato con Android 12 e One UI 4.0 (il meglio che finora il colosso di Seul è in grado di offrire, in attesa della One UI 4.1, che pure non dovrebbe tardare ad arrivare), con un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 64MP (OIS), un grandangolo da 12MP, uno di profondità da 5MP ed uno macro, sempre da 5MP. La fotocamera frontale sarà composta da un sensore da 32MP. Il Samsung Galaxy A53 5G includerà un lettore di impronte digitali in-display, il supporto a Samsung Pay per i pagamenti contactless, l’USB-C audio, gli stereo speaker con sound by AKG e supporto Dolby Atmos, la certificazione IP67 per la resistenza ad acqua e polvere, oltre che alle varie connettività 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC, GPS + GLONASS.

ARTICOLI CORRELATI

La batteria dovrebbe avere una capacità da 5000mAh (una quantità che ben si addice ai dispositivi di fascia media di un certo calibro), con supporto alla ricarica rapida a 25W. Il telefono dovrebbe essere presto annunciato, avendo da poco ricevuto la certificazione cinese TEENA. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com