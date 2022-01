Non c’è ancora ufficialità sulla data di scita del Samsung Galay S22. La serie ammiraglia verrà di certo presentata nel mese di febbraio ma il produttore non ha ancora rilasciato gli inviti che riguardano l’evento Unpacked 2022. In merito all’interessante questione, sono giunte altre indiscrezioni nelle ultime ore, grazie agli informatori Ice Universe e Dohyun Kim.

La prima data circolata per la presentazione del Samsung Galaxy S22 in tutte le sue tre varianti è stata quella del giorno 8 febbraio. Contemporaneamente si è ipotizzato un lancio in grande stile solo 24 ore più tardi, ossia mercoledì 9 febbraio. Gli ultimi dettagli odierni sono appunto quelli dell’autorevole informatore Ice Universe che proprio oggi 20 febbraio parla di presentazione a tre settimane. Se ne deduce insomma che il lancio potrebbe prendere piede anche giovedì 10 febbraio. Per la cronaca, il tipster lamenta il ritardo con cui il produttore sud-coreano lancerà i suoi prodotti di punta, in relazione a quanto fatto da altri competitor Android (in primis Xiaomi).

Oltre alla data di uscita del Samsung Galaxy S22, ecco che in queste ore è stato pubblicato sul social Twitter quello che dovrebbe essere uno dei poster di lancio della prossima serie ammiraglia. A diramarlo è stato l’informatore Dohyun Kim, Nel cinguettio di chiusura articolo risalta il claim dei prossimi smartphone di punta ossia “Faster, smarter, better” ossia “più veloce , più intelligente e migliore”. Naturale che Samsung punti tutto sui valori aggiunti dei dispositivi in arrivo a febbraio che, per forza di cose, dovranno essere un passo avanti alla serie Samsung Galaxy S21 non in uno ma in numerosissimi aspetti. Di certo i miglioramenti saranno stati compiuti per il processore (sia nel caso di soluzione Snapdragon che quella Exynos) ma anche per i comparti fotocamera, il display, la batteria: solo tre settimane e ne scopriremo i dettagli.

