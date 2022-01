La giornata di oggi 20 gennaio ci porta un’interessante novità: l’acquisto dell’Echo Show 15 è possibile su Amazon proprio da queste ore. Il dispositivo smart pensato per la famiglia è infatti prenotabile attraverso il noto store al suo prezzo ufficiale, con la prima consegna abbastanza vicina.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un dispositivo con schermo intelligente da ben 15,6 pollici di ultima generazione e di certo un top di gamma assoluto all’interno della serie Echo Show. Il device ha una risoluzione del display Full HD (1080p) e la fotocamera da 5 MP: il suo uso può essere abbinato alla gestione della quotidianità di tutti i componenti di una famiglia ma anche di piccole realtà lavorative. Va dunque chiarito ogni aspetto della sua applicazione.

Il nuovo Echo Show 15 consente di organizzare a colpo d’occhio le attività giornaliere grazie ai widget di Alexa. Si monta alla parete sia in orizzontale che in verticale . Può visionare calendari, note personali, liste della spesa da fare e promemoria. Se lasciato in cucina, può aiutare con le ricette; naturalmente è utile per videochiamate di gruppo, ma anche per fruire di notiziari, contenuti come serie TV , film, musica e ancora far scorrere una galleria fotografica con la funzione cornice,

Naturalmente con il nuovo Echo Show 15, si potranno costantemente controllare le telecamere in casa ma Amazon ha pensato anche alla privacy. Microfono e telecamera del dispositivo potranno essere costantemente gestiti per tutelare la propria vita quotiziana.

Il prezzo del nuovo Amazon Echo Show 5 è di 249,90 euro. Si tratta del costo di listino ufficiale del prodotto ma chi pre-ordina il device ora, potrebbe usufruire al lancio del prezzo minimo garantito al momento della spedizione, magari con un ribasso di qualche euro. Per quanto riguarda proprio la consegna del prodotto, questa viene garantita dal prossimo 17 febbraio.







