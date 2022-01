A Sanremo 2022 l’Ariston sarà al 100% della capienza. Ciò significa che il Teatro potrà raggiungere la sua capienza massima ed accogliere il pubblico, che occuperà ogni spazio libero.

Trattandosi di un teatro, al pari di tutti gli altri, ciò è possibile. In rete però scoppia il caso e molti sono coloro che sui social polemizzano per la decisione di far svolgere con pubblico e capienza al 100% un evento come il Festival di Sanremo e non molti altri.

I club, i palasport e gli stadi, questi ultimi luoghi all’aperto, possono infatti accogliere solo poche migliaia di persone. Le squadra di calcio, ma anche la musica, è costretta a rispettare rigidi protocolli e non poter garantire la capienza del 100%.

Tantissimi allora coloro che sui social polemizzano sull’Ariston che torna al 100% per il Festival numero 72 della Canzone Italiana, ufficializzata solo oggi, insieme ad una nave da crociera al porto.

“Nave da crociera, red carpet e zona rossa: si sta lavorando da diverse settimane su questi grandi temi. Sono stati chiariti i protocolli sanitari; c’è stata la massima collaborazione da parte di tutti i presenti e voglio ribadire, che la nave in rada a Sanremo non sarà un albergo. Non si farà ristorazione, ma sarà uno studio televisivo e secondo me sarà anche un’occasione importante per la città e per la promozione di tutto il territorio”, le parole del sindaco di Sanremo questa mattina. Alberto Biancheri sta lavorando ad un Festival che sia il più possibile sicuro.

Sull’ingresso all’Ariston si stanno facendo diverse valutazioni che porteranno a comprendere le modalità per la corretta gestione dell’accesso degli spettatori in sala. Il Red Carpet esterno è confermato, mentre non ci sarà il palco in piazza, sostituito dalla nave da crociera al porto, sulla quale si terranno diversi eventi.

Confermati anche eventi al Palafiori e al Casinò, incluse le sale stampa ma nessuna intervista sarà in presenza per preservare gli artisti ed evitare contagi.

“C’è la massima condivisione e disponibilità per un Festival in sicurezza, sicuramente in una situazione che è ancora delicata, ma rispettando tutte le norme, soprattutto avendo i vaccini e tutto il resto, si può fare spettacolo, si può fare un evento di questo tipo”, hanno aggiunto le autorità.

Il sindaco di Sanremo si è espresso anche sul pubblico in sala, il cui accesso sarà consentito solo dopo verifica del super gran pass:

“La capienza sarà al cento per cento e secondo le norme vigenti si entrerà con super green pass. Sul red carpet ci saranno tutti i varchi di controllo e di sicurezza, come avvenuto negli anni passati, quest’anno con maggiore attenzione sotto l’aspetto sanitario”.