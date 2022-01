Yellowjackets 2 non solo è già stata rinnovata da ShowTime, che non ha nutrito alcun dubbio sul fatto di aver trovato un ottimo format originale a cui dare ampia fiducia, ma uscirà anche molto presto, per capitalizzare il successo della prima stagione, mentre si pensa già ad ulteriori stagioni.

L’uscita di Yellowjackets 2, come ha anticipato a Vulture il presidente dell’intrattenimento di Showtime Networks, Gary Levine, è prevista già entro l’anno su ShowTime. Probabilmente arriverà quasi in contemporanea anche in Italia, come accaduto con la prima stagione che ha debuttato il 17 novembre scorso su Sky Atlantic e si è conclusa a una settimana di distanza rispetto al finale americano.

Confermando il rinnovo di Yellowjackets 2, Levine ha anticipato anche l’intenzione di rilasciare 10 nuovi episodi di questa serie rivelazione della stagione prima della fine del 2022.

Stiamo lavorando per una première alla fine del 2022. Ci piacerebbe rimanere su un ciclo annuale. Penso che il nostro pubblico lo meriti, e penso anche che quando hai uno spettacolo che ha questo tipo di slancio, non vuoi disperderlo.

La strategia per Yellowjackets 2 è dunque quella di battere il ferro finché resta caldo, ma i piani di ShowTime sono anche orientati ad una certa longevità: dopo la prima stagione, infatti, si pensa già ad una potenziale lunga serialità per questo thriller psicologico, le cui dinamiche sono, secondo Levine, replicabili all’infinito.

Il finale è stato molto soddisfacente, ma lascia molte piste. Sì, lo spettacolo è una sorta di astrazione, ma è anche uno spettacolo sui personaggi e sulle dinamiche tra di essi quando vengono messi alla prova, sia nella natura selvaggia che nell’età adulta. Puoi scrivere quel tipo di dinamiche per sempre. Questo non dipende da ‘Qual è la risposta al segreto?’ Perché ci sono molti segreti, molte sorprese e una vera dimensione umana in cui è incorporata la longevità.

Attenzione Spoiler!

Yellowjackets 2 ripartirà dal finale della prima stagione, che si è conclusa, nella linea temporale odierna, con Natalie (Juliette Lewis) rapita dai seguaci della collega Lottie (Courtney Eaton da adolescente). In questo modo il finale ha confermato che il personaggio di Lottie da adulta sarà centrale nella trama della seconda stagione. Nella linea temporale del 1996, invece, Jackie (Ella Purnell) è morta di congelamento dopo aver lasciato la cabina a seguito di un litigio con Shauna (Sophie Nélisse).

Parlando di Yellowjackets 2, il co-showrunner Jonathan Lisco ha dichiarato a TvLine che la nuova stagione vedrà “le giovani donne nella trama del 1996 iniziare a impegnarsi in una forma più brutale di gerarchia sociale e man mano che le cose nei boschi diventano più stressanti e man mano che vengono messe più sotto pressione, potrebbero inevitabilmente dividersi in gruppi”, mentre nella trama contemporanea del 2021, “nuovi sopravvissuti che si palesano potrebbero rievocare alcune di quelle vecchie ferite nel presente“.