Virus di Noyz Narcos è uscito solamente venerdì 14 gennaio ed è già tra i nuovi album più ascoltati al mondo su Spotify. A parlare sono i numeri, celebrati dallo stesso rapper nelle storie di Instagram: il disco è al secondo posto tra gli album che hanno totalizzato più ascolti nelle prime 72 ore con ben 4.919.740 di stream.

Virus di Noyz Narcos

Virus è l’ottavo album di Emanuele Frasca – questo il nome all’anagrafe del rapper romano – i cui retroscena sono stati svelati nel docu-film Dope Boys Alphabet disponibile su Prime Video.

Come in ogni disco rap che si rispetti, la tracklist di Virus di Noyz Narcos vanta collaborazioni eccellenti: troviamo Sfera Ebbasta e Luchè in Cry Later, Ketama126 e Franco 126 in Volante 4, Coez in Spine, Guè Pequeno e Capo Plaza in No Ratz, Geolier in Foot Locker e tanti altri.

Nell’annunciare il disco, Noyz Narco lo presentava come “una minaccia per chiunque lo ascolti, ma soprattutto per me”, in parziale riferimento al virus SARS-CoV-2 che letteralmente minaccia ancora il pianeta ma anche come metafora di ciò che è la sua arte: “Una piaga per il sistema” e per questo “ha continuato a mutare”.

Nel 2021 il rapper ha partecipato alla tracklist dell’album Flop di Salmo nella traccia Ghigliottina.

Il secondo nuovo album più ascoltato al mondo

Virus di Noyz Narcos è dunque al secondo posto tra i nuovi album più ascoltati al mondo su Spotify: prima di lui c’è soltanto From A Birds Eye View di Cordae, mentre Grosse Freiheit di Gzuz, Brightside dei The Lumineers e Caprisongs di FKA Twigs lo seguono rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto.

Proprio oggi esce inoltre il singolo Volante 4 con Ketama126 e Franco 126, terza traccia del disco dopo la title-track. Da parte del rapper nessun commento, ma del resto i numeri possono benissimo parlare al posto suo.