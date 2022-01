Di giorno in giorno vengono confermati gli ospiti di Sanremo 2022. Cosa vedremo al Teatro Ariston di Sanremo, serata per serata? I primi nomi ad essere ufficializzati da Amadeus sono quelli delle 5 co-conduttrici con lui sul palco per le serate della kermesse canora.

Saranno 5 le donne che si alterneranno nel corso nelle 5 serate, 5 personalità diverse del mondo dello spettacolo, ognuna al suo fianco in una delle serate di Sanremo 2022.

Dopo aver svelato qualche dettaglio in più sulla co-conduzione, il direttore artistico del Festival si concentra sugli ospiti.

Gli ospiti di Sanremo 2022, serata per serata

Il primo super ospite comunicato è stato Checco Zalone. Dal mondo della musica arriveranno invece Cesare Cremonini, Laura Pausini e molti altri esponenti di rilievo. I Maneskin, vincitori in carica, saranno i super ospiti della prima serata per una sorta di passaggio del testimone.

Vediamo quindi tutti gli ospiti di Sanremo 2022, suddivisi per serata.

Prima serata – Martedì 1° febbraio 2022

Nella prima serata di martedì 1° febbraio 2022 salirà sul palco del Teatro Ariston la band dei Maneskin, vincitrice dell’edizione 2021: grazie a loro l’Eurovion Song Contest torna in Italia. Si terrà a Torino.

Seconda serata – Mercoledì 2 febbraio 2022

Nella seconda serata di mercoledì 2 febbraio 2022 a Sanremo è attesa un’amatissima cantante italiana, celebre in tutto il mondo: Laura Pausini presenterà il nuovo singolo, Scatola, e i suoi progetti per il resto dell’anno.

Terza serata – Giovedì 3 febbraio 2022

Si attendono comunicazioni sugli ospiti della terza serata del Festival.

Quarta serata – Venerdì 4 febbraio 2022

on sono ancora noti gli ospiti della quarta serata del Festival in scena venerdì 4 febbraio 2022.

Serata finale – Sabato 5 febbraio 2022

Si attendono annunci ufficiali sugli ospiti della serata finale di Sanremo 2022.