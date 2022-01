Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per quanto concerne il bonus asilo nido 2022 da erogare in Italia. Al di là delle fasce e dei requisiti, che proveremo ad approfondire oggi 19 gennaio, in tanti si chiedono quando avremo informazioni ufficiali dall’INPS per presentare la domanda in questione. Non abbiamo dritte definitive in merito, ma stando a quanto riportato lo scorso anno, è altamente probabile che una svolta possa aversi durante la seconda metà del mese di febbraio. Insomma, le circolari del caso non tarderanno ad arrivare.

Cosa sappiamo sul bonus asilo nido 2022 con le mosse di INPS

Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento a proposito del bonus asilo nido 2022? Un aspetto da chiarire, ad oggi, si riferisce alle modalità che dovremo annotare per inoltrare la domanda e che, come accennato ad inizio articolo, non dovrebbero tardare. Non è escluso che, in questo senso, INPS preveda delle piccole novità rispetto a quanto stabilito nel 2021. Non sono previste sorprese, invece, per quanto riguarda le fasce dell’ISEE e, di conseguenza, sull’importo che ci verrà garantito per sostenere le rette degli asili pubblici e privati.

In questo senso, il bonus asilo nido 2022 sarà pari a 3.000, ovvero l’importo massimo, qualora i genitori dovessero presentare un ISEE non superiore a 25.000 euro. Scendendo maggiormente in dettagli, si avrà il diritto a ricevere un assegno mensile di 272,72 euro per un totale di undici mensilità. La seconda quota ammonterà a 2.500 euro, concepita per chi presenterà un ISEE compreso tra i 25.001 e 40.000 euro. Il calcolo qui ci rimanda ad un importo mensile dell’assegno pari a 227,27 euro.

Infine, al quota minima del bonus asilo nido 2022 ammonterà a 1.500 euro per coloro che presenteranno un ISEE superiore ai 40.000 euro. In questo caso, dunque, l’assegno mensile scende fino a 136,37 euro.