Bisogna fare i conti con alcune segnalazioni particolarmente significative, in queste ore, da parte degli utenti in possesso di un Samsung Galaxy che riscontrano problemi con Google Keep. Una settimana caratterizzata da interessanti indiscrezioni sul nuovo Samsung Galaxy S22, come abbiamo osservato nella giornata di ieri, mentre oggi 19 gennaio occorre concentrarsi su specifici effetti collaterali di One UI 4.0. Vediamo, dunque, in quale direzione stiano andando le segnalazioni da parte del pubblico.

Feedback sui Samsung Galaxy che riscontrano problemi con Google Keep dopo One UI 4.0

Vedere per credere quanto riportato di recente da SamMobile, secondo cui diversi Samsung Galaxy (non tutti, a dire la verità) pare che da alcuni giorni a questa parte stiano vedendo interrotto il servizio Google Keep in seguito al download dell’aggiornamento One UI 4.0. Da capire ancora quale sia la variabile che in alcuni casi determini situazioni del genere, isolando gli smartphone che al momento risultano coinvolti nella vicenda, ma è chiaro che venga richiesto un intervento tempestivo agli sviluppatori.

In cosa consiste il bug di cui si parla in queste ore con Google Keep? Per farvela breve, una manciata di possessori di smartphone Galaxy ha notato che l’aggiornamento con Android 12 abbia creato il malfunzionamento relativo agli elenchi numerati preesistenti. Un’altra fonte come 9to5google, a quanto pare ha individuato il problema sui forum di supporto di Google e, allo stato attuale, sembra interessare specifici device che sono stati lanciati sul mercato in questi anni dal produttore coreano.

Mi riferisco ai vari Samsung Galaxy S21, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy S20. Discorso che potrebbe essere limitato solo a una manciata di modelli. Ad oggi, il bug fa sì che le cifre sugli elenchi numerati si replichino molte volte. Medesima situazione si verifica quando si tenta di interagire con l’elenco all’interno di Google Keep. A voi come va?