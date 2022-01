Sono stati posticipati i concerti di Harry Styles in Italia. Le nuove date sono già state comunicate e i biglietti acquistati per i precedenti appuntamenti restano validi per i nuovi.

Le date italiane sold out del Love On Tour di Harry Styles, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022, sono rispettivamente riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino.

Uno slittamento di pochi mesi, dunque, quello che si rende necessario a causa del perdurare della situazione di emergenza che non consente il normale svolgimento delle attività live. Tra le tournée posticipate figura anche quella di Harry Styles, che si sarebbe dovuta tenere nel mese di febbraio con due concerti anche nel nostro Paese.

Harry Styles annuncia oggi la riprogrammazione del suo tour mondiale, che fa tappa anche in Europa. Non si svolgerà in inverno, come inizialmente comunicato, ma in estate. Alle tappe già annunciate si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti in tutto il mondo di cui 4 stadi in Europa. Per l’artista si tratta di un vero e proprio debutto come solista.

Il cantante darà il via al suo tour in 32 città con tre nuovi show negli stadi del Regno Unito a giugno, e 4 stadi in Europa. Il tour continuerà poi a luglio nel resto d’Europa, per concludersi alla fine dell’anno in America Latina.

Special guest delle due nuove date italiane sarà la band inglese Wolf Alice.

Per gli spettacoli inglesi sarà presente Mitski, Arlo Parks a Dublino e Koffee in tutti gli show in America Latina.

I biglietti degli show italiani acquistati in precedenza resteranno validi per le nuove date, ma solo nella medesima location e città in cui si era scelto di andare (non sarà pertanto possibile assistere al concerto in un’altra città o venue diversa da quella indicata sul biglietto o sull’email di conferma dell’acquisto).