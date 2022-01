Impossibile non chiedersi il perché Italia 2 non si vede da qualche giorno a questa parte. La rete Mediaset molto gettonata soprattutto tra i giovani non compare più nell’abituale posizione 66 del digitale terrestre e la cosa ha mandato nel panico più di qualche spettatore. Niente paura, tuttavia, perché la rete non è per nulla scomparsa, piuttosto c’è stato un suo riposizionamento, a sua volta dovuto ad altri e più importanti cambiamenti.

Nel corso dello scorso weekend e all’inizio di questa settimana, sulle pagine di OM si è parlato della chiusura di due canali pure molto seguiti, ossia Paramount Channel e Spike TV, entrambi di proprietà di ViacomCBS Networks Italia. Le loro posizioni si sono rese dunque libere e ora sono pronte ad essere occupate da contenuti Mediaset.

Da quanto appena riportato, si intende immediatamente il perché Italia 2 non si vede più nella sua solita posizione 66. Il canale tanto amato prende il posto di Spike TV e tutta la consueta programmazione è ora fruibile digitando sul tasto del telecomando il numero 49. Al contrario, la posizione che apparteneva all’ormai chiuso Paramount Channel al numero 27, ora è occupato invece da una rete nuova di zecca, sempre Mediaset, ossia TwentySeven.

Chiarito il perché Italia 2 non si vede, va pure detto che per riuscire a fruire di tutti i contenuti dell’emittente potrebbe essere necessario effettuare una risintonizzazione del proprio televisore. L’apparecchio televisivo dovrà di fatto registrare gli ultimi cambiamenti di scena nella prima parte di gennaio. L’operazione prenderà solo qualche minuto e anche se differisce da modello a modello di TV e decoder, passa sempre per le impostazioni del dispositivo e poi per la “risintonizzazione automatica” e non manuale di reti vecchie nuove. Per il momento, non si prevedono ulteriori novità per quanto riguarda Italia 2 e gli altri canali Mediaset: occhio tuttavia a quelli che potrebbero essere ulteriori cambiamenti per l’avvento del nuovo digitale terrestre.

