Il Samsung Galaxy S22 Ultra è protagonista di ulteriori indiscrezioni, questa volta riportate da ‘mysmartprice.com‘. Il device offrirà il supporto alla SPen ed un alloggio per stiparla in caso di mancato utilizzo, proprio come accadeva con i modelli della serie Note. Il comparto fotografico posteriore sarà composto da quattro sensori, di cui il principale da 108MP, l’ultra-wide da 12MP insieme a due teleobiettivi da 10MP (con zoom ottico 3x e 10x). La fotocamera principale dovrebbe essere in grado di supportare la registrazione HDR a 12bit ed il frame-rate automatico.

Il device presenterà uno schermo AMOLED dinamico 2x LTPO da 6.8 pollici con risoluzione 2K di 3088 x 1440 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz. La fotocamera frontale, da 40MP, sarà contenuta in un foro collocato nella parte superiore e centrale del display. Il Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe avere dimensioni di 163,3 x 77,9 x 8,9 mm, distribuite in un peso di 228 gr. Non mancherà la certificazione IP68 contro polvere e liquidi, insieme ad una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W, e wireless a 15W (non rischierete di certo di arrivare a fine giornata con l’acqua alla gola se è questo che vi preoccupa).







Il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà equipaggiato con la One UI 4.1 basata su Android 12, e presenterà dei doppi altoparlanti AKG con audio Dolby Atmos. Il top di gamma, insieme ai Samsung Galaxy S22 e S22+, potrebbe essere lanciato l’8 febbraio, per poi debuttare sul mercato globale entro i giorni successivi (a prezzi probabilmente non esorbitanti, ma nemmeno troppo economici, visto che è pur sempre del flagship del colosso di Seul che si sta parlando). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

