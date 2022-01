Al giorno d’oggi potremmo quasi considerare fondamentale l’utilizzo degli smartwatch, ricchi di funzionalità, pratici e belli da vedere. A tal proposito, qualora foste in procinto di acquistarne uno, ma indecisi su quale modello orientarvi, quest’oggi, mercoledì 19 gennaio, vi indichiamo un’interessante offerta relativa al Samsung Galaxy Watch 4 (con cassa da 44mm), disponibile su Amazon nella colorazione Black e Verde al prezzo di 229,90 euro (invece di 299,00 euro di listino) e nella versione italiana. Il prodotto, con disponibilità immediata, è venduto e spedito dall’e-commerce e per i clienti Prime la consegna (gratuita e senza costi aggiuntivi) è prevista in un giorno. Per chi ancora non fosse a conoscenza di questo orologio intelligente del brand sudcoreano, ecco di seguito le principali caratteristiche tecniche.

Iniziamo col dire che il Samsung Galaxy Watch 4 sfoggia un display da 1.4 pollici SuperAMOLED per 30.3 gr. di peso. L’orologio è dotato di memoria RAM da 1.5GB con 16GB di storage interno. Il materiale di cui è composto è alluminio e presenta Wear OS Powered by Samsung come sistema operativo. L’indossabile mostra due sensori, di cui BIA Sensor e Compass, due pulsanti fisici posti sul lato destro della scocca, oltre che ad una ghiera digitale. Con questo smartwatch avrete la possibilità di conoscere la percentuale di grasso corporeo, i muscoli scheletrici, l’acqua corporea e tanto altro ancora per raggiungere i vostri obiettivi giornalieri.

Il sensore Samsung BioActive misura la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna in tempo reale. Inoltre, l’elettrocardiogramma rileva eventuali anomalie nel battito e nel ritmo cardiaco. Lo Sleep Tracker del wearable rileva e analizza il vostro sonno in modo olistico. Le ppzioni di misurazione avanzate esaminano i livelli di ossigeno nel sangue e il vostro russare. Con il Samsung Galaxy Watch 4 al polso potrete monitorare i vostri passi e gareggiare in una competizione tramite bacheca in tempo reale. Le sfide, inoltre, prevedono medaglie ed un sistema a punti così da rendere l’esercizio social divertente e gratificante.

