Sofia Vergara nei panni di Griselda? Fino a questo momento non avevamo ancora messo a fuoco il volto della protagonista di Modern Family nei panni della boss della cocaina ma a chiarire le idee dei fan è arrivata la prima foto dal set. L’attrice debutta con il suo look nei panni della boss della droga colombiana Griselda Blanco, alias La Madrina o Vedova Nera, nella prima foto divulgata da Netflix.

Dietro la mini serie in uscita sulla piattaforma c’è il team creativo di Narcos mentre Sofia Vergara sarà anche produttore esecutivo dei sei episodi da 50 minuti che racconteranno la storia della donna diventata una delle narcotrafficanti più ricche al mondo e nota alla cronaca per i suoi modi spietati e violenti di fare affari.

Insieme alla foto di Sofia Vergara nei panni di Griselda, Netflix ha anche annunciato 10 nuove aggiunte al cast: Alberto Guerra (Narcos: Messico) nei panni di Dario; Vanessa Ferlito (NCIS: New Orleans) in quelli di Isabel; Alberto Ammann (Narcos) in quelli di Alberto Bravo; Christian Tappan (The Great Heist) in quelli di Arturo; Diego Trujillo (Metastasis) in quelli di German Panesso; Paulina Davila nei panni di Carmen, Gabriel Sloyer (Narcos) in quelli di Diaz, Juliana Aidén Martinez (Blacklist) in quelli di June, e poi ancora Martin Rodriguez e José Zúñiga.

Ecco la foto rilasciata da Netflix

CREDIT: ELIZABETH MORRIS/NETLFIX

La mini serie Griselda è un progetto che Sofia Vergara ha voluto fortemente tanto da averci lavorato assiduamente in questi ultimi anni insieme al produttore esecutivo Luis Balaguer prima che tutto poi approdasse su Netflix. L’EP Andrés Baiz dirige tutti e sei gli episodi, mentre Ingrid Escajeda e Doug Miro sono co-showrunner. La squadra di Narcos (Miro, Baiz, Eric Newman e Carlo Bernard) sarà alla produzione esecutiva.

I fan sono sconvolti dalla somiglianza e dal cambiamento di Sofia Vergara per vestire i panni di Griselda e adesso la curiosità più grande è quella di vedere l’attrice di Modern Family nella versione senior de La Madrina.