JULICO

TURKISH CAFÉ

Ho conosciuto Julián Corradini con i Turkish Cafè durante una diretta di We Have a Dream e successivamente li ho invitati live a Casa Sanremo. Oltre al gruppo, Julián ha anche un progetto solista: JULICO. Mi sono collegato con lui nuovamente durante WE HAVE A DREAM per fargli raccontare e mostrare due video davvero belli: “Buscando el viento”, girato nell’isola di Lanzarote, ma soprattutto “Non mi toccate Maradona per favore”. Julián è argentino e, per girare il video, è andato con chitarra, un pallone dei mondiali e la maglia dell’Argentina in giro per Napoli. Il risultato è stato davvero divertente. Durante la diretta l’ho invitato con i Turkish Cafè a venire dal vivo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. La loro esibizione è stata superiore alle aspettative. Julian, con Veronica Punzo e Simone Giorgini, hanno eseguito: “L’amore cade addosso”, “Il tempo che ho perduto”, “Marinai di terra” e “Please please please, Lei Me Get What I Want” degli Smiths.

Questa la bio di Julian:

Julián Corradini “Julico”, nato a Mar del Plata (Argentina), viene da una famiglia di musicisti. È cantautore, compositore, chitarrista e traduttore; scrive e suona in Europa e in Sudamerica. I suoi brani sono per questo un viaggio di andata e ritorno nella tradizione musicale sudamericana, mescolando i ritmi latini alla canzone europea e attraversando un ponte di “buena onda” immaginario sopra l’Oceano, dove si respira un’atmosfera da festa di strada, allegra, intensa e colorata.

“Le mie canzoni vengono dal mondo di chi vive nell’andare e nel “volver” tra i continenti, dal marciapiede dove giocavo al “fútbol” alle dolci campagne marchigiane, dai bisnonni partiti con le navi ai nipoti tornati con l’aereo. Un biglietto di andata e ritorno al contrario: quando il partire è sempre un tornare, e il tornare è sempre un partire”.

Ha aperto -tra gli altri- i concerti di Fabi, Capossela, Vecchioni, Bandabardò, Marlene Kuntz, Pilsen, Los Violadores, Rachele Bastreghi dei Baustelle, Marta sui Tubi, Ermal Meta, Piero Pelù, Ginevra di Marco, Ex-Otago. Ha pubblicato quattro album, due come “Julico” (Doble Mundo, Sos) e due con i “Turkish Café” (Turkish Café, Cambio Palco), ricevendo premi e partecipando a molti festival in Italia, Europa e Argentina. In questo momento è in uscita il suo terzo album, intitolato “Mar Abierto”.

www.julico.it

www.redronnie.tv