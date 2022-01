Domenica prossima 23 gennaio alle ore 15.00 presso lo Stadio Maradona, il Napoli di mister Luciano Spalletti sarà impegnato nel derby campano contro la Salernitana di Colantuono. Gli azzurri sono pronti e carichi per questa importante sfida. Lunedì scorso i partenopei hanno conquistato sul campo del Bologna 3 punti fondamentali per la classifica, che li ha consolidati al terzo posto, a pochi punti di stacco dalle due milanesi. Il prossimo match contro i granata sarà molto delicato, anche perché il Milan affronterà in casa la Juventus e quindi, qualora dovesse perdere e gli azzurri vincere, questi si posizioneranno al secondo posto.

Ricordiamo che il tecnico del Napoli potrà contare sui suoi uomini migliori come Osimhen, Fabian Ruiz e Zielinski, ma bisognerà ancora attendere Koulibaly e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa. Per adesso l’obiettivo principale è quello di recuperare capitan Lorenzo Insigne (reduce da un infortunio muscolare): si spera di averlo già in campo proprio nel derby. Stando a quanto riportato nell’edizione di oggi 19 gennaio del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, quello rimediato contro la Sampdoria è il terzo problema per il numero 24 dal 1 dicembre: infatti, prima ha riportato un risentimento al polpaccio contro il Sassuolo e poi è risultato positivo al Covid.

Potremmo considerarlo un periodo calcisticamente sfortunato quello che sta attraversando il futuro giocatore del Toronto Fc, società con cui il giocatore ha firmato un contratto di quattro anni da parametro zero. Prima di volare oltreoceano lo scugnizzo di Frattamaggiore ha tutte le buone intenzioni di lasciare Napoli lasciando il proprio segno, magari a cominciare proprio dal prossimo match contro la Salernitana, che ricordiamo essere una partita molto delicata, difficile e importante. Domenica, dunque, Insigne farà di tutto per farsi trovare pronto e scendere in campo. Nella giornata di ieri ha svolto solamente terapie e un po’ di lavoro differenziato in palestra. Il rientro in gruppo è previsto nei prossimi giorni. Il suo potrebbe essere un recupero lampo.

