Il Realme 9i potrebbe arrivare molto presto anche in Europa, essendo approdato, in un secondo momento rispetto al lancio vietnamita di inizio gennaio, anche in India. Parliamo di un dispositivo economico, con tecnologia 4G, spinto dal processore Snapdragon 680 di Qualcomm, nelle configurazioni con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, o con 6GB di RAM e 128GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Il device monta uno schermo IPS da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate adattivo fino a 90Hz, con 180Hz di touch sampling rate.

Il telefono include una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8), un sensore in bianco e nero per i ritratti da 2MP ed uno macro, sempre da 2MP. La fotocamera anteriore si compone di un sensore singolo da 16MP. Sono presenti a bordo le connettività 4G LTE, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi Dual-band, oltre che l’USB-C ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Non manca il lettore di impronte digitali laterale. La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida Dart a 33W. Il dispositivo è equipaggiato, lato software, con la Realme UI 2.0 basato su Android 11. Le colorazioni in cui è stato reso disponibile sono Prism Blue e Prism Black.

Il Realme 9i ha un prezzo, per il mercato indiano, pari a 13999 rupie, ovvero circa 165 al cambio attuale per il modello con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, e di 15999 rupie (pari a circa 189 euro) per quello con 6GB di RAM e 128GB di storage. Non sappiamo se e quando il prodotto arriverà nel nostro territorio. A voi, nel caso, potrebbe piacere in qualche modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

