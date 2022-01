FBI: International accoglie una new entry molto nota agli amanti delle serie tv. Il procedurale nato dal franchise del produttore Dick Wolf, che ha appena debuttato in Italia su Rai2, amplia il suo cast con l’arrivo di Elizabeth Mitchell, la Juliet di Lost, per citare il suo ruolo più celebre.

FBI: International, spin-off di FBI, segue le vicende degli agenti d’élite dell’International Fly Team dell’FBI, guidati da Scott Forrester (Luke Kleintank) mentre viaggiano per il mondo con la missione di tracciare e neutralizzare le minacce contro i cittadini americani ovunque si trovino. Il team con sede a Budapest si affida su intelligence, rapidità di pensiero e pura forza fisica nel proteggere gli Stati Uniti anche a rischio della propria vita.

In FBI: International Elizabeth Mitchell interpreterà Angela Cassidy, la madre lontana da tempo di Scott Forrester (Kleintank), che ha lavorato per il governo degli Stati Uniti prima di vendere informazioni ai russi. L’attrice apparirà per la prima volta in un episodio in onda a febbraio su CBS (in Italia presumibilmente in autunno, nella seconda parte di stagione).

Mitchell arriva in FBI: International dopo una lunga carriera televisiva che l’ha vista all’apice negli anni di Lost e Once Upon a Time, due grandi classici della ABC. Inoltre il suo curriculum include la serie Revolution della NBC e più di recente il teen drama di Netflix Outer Banks, cui si è unita dalla seconda stagione. Inoltre sarà protagonista del prossimo dramma sui vampiri di Netflix First Kill, prodotto da Emma Roberts. Recentemente è apparsa in Queen Bees e ha interpretato e prodotto il film indipendente Witch Hunt.

FBI: International ha debuttato nella stagione 2021/2022 su CBS e vede nel cast anche Heida Reed, Carter Redwood, Vinessa Vidotto e Christiane Paul. Oltre al veterano del genere poliziesco Dick Wolf, tra i produttori esecutivi annovera Derek Haas, Matt Olmstead, Michael Katleman, Arthur Forney e Peter Jankowski. In Italia è in onda ogni sabato insieme alla serie madre FBI ogni sabato sera in prima tv su Rai2.

