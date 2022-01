Grey’s Anatomy è stato appena rinnovato per la stagione 19 da ABC, ma la rete spera vivamente che non sia l’ultima. Ad oggi la serie creata da Shonda Rhimes e affidata alla guida creativa di Krista Vernoff rimane lo spettacolo più visto di ABC nel target di pubblico principale, gli adulti tra i 18 e i 49 anni, anche per la stagione in corso, nonostante il fisiologico calo di ascolti registrato negli anni.

Grey’s Anatomy, secondo Deadline, resta un cavallo di battaglia di ABC con una media di 12,8 milioni di spettatori totali in questa stagione in multipiattaforma. Lo spin-off Station 19, legato al medical drama da frequenti crossover, è diventato la seconda serie sceneggiata della ABC per ascolti.

Di conseguenza Grey’s Anatomy resta un caposaldo della rete, nonostante la stanchezza del format che ormai arranca in fatto di trame e intrecci, oltre ad aver perso numerosi volti storici del cast. La protagonista e produttrice esecutiva Ellen Pompeo, dopo essersi lamentata a più riprese del fatto che la serie dovrebbe finire, ha firmato un rinnovo di un anno con ABC Studios per la stagione 19, ma non è detto che questa sia l’ultima. Come ha spiegato Craig Erwich – presidente di ABC Entertainment e Hulu Originals – al TCA della scorsa settimana, la rete ha tutta l’intenzione di andare avanti con nuove stagioni del medical drama finché sarà possibile e soprattutto finché le tre donne alla guida del format (la creatrice Rhimes, la showrunner Vernoff e la protagonista Pompeo) vorranno continuare in questa lunghissima avventura.

Grey’s Anatomy è ancora al top dal punto di vista creativo, è il nostro dramma più visto, è uno dei migliori programmi televisivi. Penso che la stagione in corso sia straordinaria, stiamo scavando nelle storie e nei personaggi nel modo più profondo possibile. Alla fine, qualsiasi decisione su quel franchise verrà presa dagli amministratori del franchise, Shonda, Krista ed Ellen. Avremo più stagioni di Grey’s possibile, è una delle cose di cui siamo più orgogliosi alla ABC.

Grey’s Anatomy 19 è stata rinnovata con netto anticipo rispetto al solito. Secondo fonti di Deadline, la decisione definitiva sul fatto che possa essere l’ultima stagione verrà presa entro la fine di quest’anno. Di sicuro si fa sempre più strada l’ipotesi che ABC voglia celebrare il ventennale di Grey’s Anatomy con un anniversario speciale per la sua serie più longeva.

Continua a leggere su optimagazine.com