La notizia ha un profilo molto interessante e riguarda il Motorola Frontier, smartphone prossimo all’uscita e ricco di tante novità. Si tratta del modello top di gamma della casa di Illinois, la cui principale caratteristica, che fa mettere letteralmente le mani nei capelli, è la fotocamera da ben 200MP. Dunque, il nuovo flagship del noto brand Lenovo sarà il primo telefono in assoluto con questa caratteristica tecnica: infatti attualmente, i migliori modelli di fotocamere adottano un sensore da 108MP.

Il Motorola Frontier, come rivelano gli insider di TechnikNews, dovrebbe sfoggiare una magnifica scheda tecnica che lascerà “tremare” la concorrenza, tra cui quella di Samsung e Xiaomi. Qualora tali voci dovessero essere confermate, lo smartphone adotterà un obiettivo ISOCELL HP1 di Samsung come sensore principale. Il sensore principale, che ricordiamo essere da 200MP, non sarà l’unico interessante: infatti, il comparto fotografico comprenderà anche un ultra-grandangolare da 50MP (sempre Samsung) e un teleobiettivo da 12MP della Sony. Quanto alla fotocamera frontale, invece, Motorola opterà per il sensore OmniVision OV60A da 60MP e della tecnologia ‘Always on Feature’, in grado di ottimizzare il riconoscimento facciale.

Tra le altre interessanti caratteristiche il prossimo Motorola Frontier, device di fascia alta il cui lancio si ipotizza possa arrivare nel Q3 2022, dovrebbe avere a bordo anche un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che consentirà prestazioni molto elevate, simili a quelle del Moto Edge X30, con una memoria RAM di 12GB e 256GB di storage interno. Il telefono sfoggerà, inoltre, un display OLED a cascata da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+ e frequenza di refresh rate di 144Hz. Quanto alla batteria, le cui informazioni non hanno ancora rivelato la sua capacità, dovrebbe avere il supporto alla ricarica rapida a 125W con cavo ed a 50W wireless. La potenza massima si dovrebbe ottenere nella versione cablata.

