Dopo il misterioso slittamento della scorsa settimana, Chi l’ha Visto torna in onda oggi, 19 gennaio, per una puntata quasi interamente dedicata a donne scomparse e morte, protagoniste di quest’ultima settimana di cronaca tra colpi di scena e ritrovamenti. Secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale della trasmissione, il primo caso che Federica Sciarelli si troverà ad affrontare è quello di Agata Scuto, la ragazza di 22 anni sparita da Acireale nel 2012.

La vicenda riaperta grazie a Chi l’ha visto? sarà al centro della puntata di oggi visto che in questi giorni, è stato infatti arrestato l’ex convivente della mamma dopo un’intercettazione telefonica che sembra inchiodarlo, qual è la verità? Tutti gli aggiornamenti saranno messi insieme nella puntata in onda nel prime time di oggi di Rai3.

A seguire, la trasmissione tornerà ad occuparsi di Roberta Ragusa. A dieci anni dalla scomparsa, Penelope Italia ha deposito un’istanza motivata al Prefetto di Pisa per attivare nuove ricerche del corpo di Roberta Ragusa. Toccherà al presidente dell’associazione, avvocato Nicodemo Gentile, intervenire in puntata per spiegare quello che è successo e qual è la nuova ipotesi su dove può essere stato occultato il suo corpo, mai ritrovato.

"Penelope Italia ha deposito ieri un'istanza motivata al Prefetto di Pisa per attivare nuove ricerche del corpo di Roberta Ragusa": Questa sera a "Chi l'ha visto?" il presidente dell'associazione, avvocato Nicodemo Gentile.



Alle 21:20 in diretta su #Rai3 #chilahvisto pic.twitter.com/6DTSuhnUus — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) January 19, 2022

Inoltre, Federica Sciarelli si occuperà degli aggiornamenti da Trieste sul caso di Liliana Resinovich, l’ex dipendente regionale, della quale si erano perse le tracce il 14 dicembre scorso, ritrovata senza vita il 5 gennaio. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. I fan del programma che la scorsa settimana sono rimasti orfani di Federica Sciarelli e dei suoi casi sono in attesa di capire se è successo qualcosa che ha causato lo slittamento della messa in onda rispetto alla data che tutti immaginavano oppure no, la padrona di casa spiegherà la misteriosa decisione?