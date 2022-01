Arriva su WhatsApp il supporto in app, una sorta di Qui WhatsApp, che risponderà a tutti gli utenti quando subentrerà un qualsiasi tipo di problematica. Sappiamo come gli sviluppatori dell’app di messaggistica più diffusa al mondo siano sempre alle prese con novità più o meno di rilievo che hanno il compito di migliorare l’esperienza utente.

Come cambia l’assistenza WhatsApp con la chat

Dopo le indicazioni sulle emoji fornite ieri, dunque, un altro contributo sull’app. Queste novità arrivano però prima in versione beta, perché devono chiaramente essere testate per capire se possono poi ritrovarsi a diventare realtà su WhatsApp. Questo sembra essere il caso anche per questo supporto in app tramite chat che arriverà su WhatsApp. La funzione è stata avvistata sul canale beta di Android (v. 2.22.3.5) e su quello di iOS (v. 22.2.72), ma bisogna dire che alcuni hanno avuto modo di poterlo ricevere già in versione stabile.

Ciò significa che questo rollout esteso è ormai in fase di arrivo, probabilmente bisognerà attendere qualche giorno in più per poterlo vedere su larga scala. Questo supporto diretto via chat in realtà WhatsApp lo aveva già testato in alcune versioni beta del passato, per poi non lanciarlo mai ufficialmente. Probabilmente ora sono stati risolti dei problemi che erano emersi in precedenza e quindi si è dato il via libera al rilascio del supporto in app tramite chat per WhatsApp.

Forse semplicemente gli sviluppatori hanno pensato di prendersi un po’ più di tempo per migliorare tale servizio. Per vedere come funziona questo supporto in app su WhatsApp bisogna andare in Impostazioni, Aiuto e Contattaci. Bisogna dire come questo supporto per via chat è al momento un’opzione di scelta, perché è possibile contattare per avere un aiuto anche tramite mail.

Come facciamo ad essere sicuri che dietro tutto questo ci sia realmente WhatsApp? All’interno della chat ci sarà un segno di spunta verde. Per poter ricevere il supporto richiesto è però necessario fornire alcuni dati personali come il numero di telefono, la rete a cui si è connessi, la versione dell’app installata sul proprio smartphone ed anche il sistema operativo utilizzato.