C’è un nuovo SMS MPS dal quale stare in guardia in questo gennaio. Sta raggiungendo molti italiani un messaggio di testo che include un invito a verificare che il proprio conto non sia stato violato da qualche accesso anomalo attraverso una fantomatica assistenza. Il raggiro è dietro l’angolo tuttavia e bisognerebbe stare bene in guardia per non cadere in trappola.

Un messaggio simile a quello che stiamo esaminando oggi e presente anche nell’immagine di inizio articolo, era in circolazione anche in piena estate scorsa. in particolar modo, anche in quell’occasione ci si riferiva ad un falso accesso al profilo di home banking e il testo conteneva il collegamento ipertestuale truffaldino. Ieri come oggi, il vero pericolo risiede appunto nel link inoltrato. Questo non porta al sito MPS dell’istituto Monte Paschi di Siena e quest0ultimo non ha proprio niente a che fare con il tentativo di frode. Atterrando tuttavia sulla pagina in questione, ecco che si è indotti ad inserire i dati personali di accesso alla propria area riservata. Non è superfluo ribadire che questi ultimi saranno utilizzati per autorizzare operazioni ai danni dei correntisti e per altre operazioni fraudolente.

L’unico modo per proteggersi dal nuovo SMS MPS truffa resta sempre lo stesso: sarà il caso non dare alcun peso al messaggio, dunque non visitare per nessuna ragione il link contenuto nella comunicazione, né fornire dati personali. Allo stesso modo, sarà il caso di inserire il recapito del mittente del messaggio nella black list del telefono. Ultimo consiglio per chi erroneamente è già caduto nella trappola prima di leggere questo approfondimento: dovrà essere immediato il contatto con la propria banca per mettere in atto le misure di sicurezza necessarie per le proprie finanze. Un intervento tempestivo potrebbe essere fondamentale in questo come in altri casi.

