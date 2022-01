I nuovo singoli di Elisa sono A Tempo Perso e Show’s Rollin’, due brani distinti come promesso dalla cantautrice con l’annuncio del nuovo album. La voce di Luce (Tramonti A Nord Est), infatti, è pronta per lanciare Ritorno Al Futuro/Back To The Future il prossimo 18 febbraio 2022.

I nuovi singoli di Elisa

I nuovi singoli di Elisa saranno fuori domani, giovedì 20 febbraio 2022, e sono già disponibili in pre-save. A Tempo Perso e Show’s Rollin’ arrivano dopo Seta, brano con il quale la cantautrice triestina ha anticipato Ritorno Al Futuro/Back To The Future, seguito ideale di Diari Aperti (2018).

Il nuovo album sarà pubblicato dopo il Festival Di Sanremo 2022 che vede Elisa in gara con l’inedito O Forse Sei Tu, incluso nella tracklist. Nell’anteprima pubblicata sui social Elisa Toffoli ci fa ascoltare pochissimi secondi delle novità in arrivo, con uno stralcio atmosferico in cui si mescolano arpeggi di piano, riverberi e cori, il tanto giusto per scatenare l’hype dei suoi fan che non vedono loro di ascoltare la nuova release.

Abbiamo parlato di “promessa” in quanto i due titoli annunciati si presentano rispettivamente in lingua italiana e lingua inglese, esattamente come le due anime che saranno presenti nel disco.

Ritorno Al Futuro/Back To The Future

Elisa ha annunciato Ritorno Al Futuro/Back To The Future il 16 dicembre 2021 e ha spiegato che saranno “tutte canzoni nuove” disposte in un doppio album, uno in italiano e uno inglese. Nel secondo caso non si tratterà, dunque, della versione internazionale dei brani in lingua madre.

Secondo le prime indiscrezioni non mancheranno le collaborazioni eccellenti: Seta è stato scritto con Davide Petrella e prodotto da Dardust, e nel disco ci saranno anche i nomi di Mace, Venerus e Franco 126. Sui nuovi singoli di Elisa, la stessa artista annuncia che A Tempo Perso è la prima traccia del disco in italiano, mentre Show’s Rollin’ apre il disco in inglese.