Toy Boy 2 sta per arrivare su Netflix con 10 episodi inediti in Italia, dopo il debutto in Spagna lo scorso autunno. La serie salvata da Netflix dopo la cancellazione di Antena3 ha trovato un inaspettato successo grazie alla distribuzione in streaming: la seconda parte ha debuttato a settembre sulla piattaforma streaming spagnola ATRESPlayer Premium e ora si appresta all’esordio anche in Italia.

Toy Boy 2 sarà su Netflix per il pubblico italiano dall’11 febbraio 2022, con il seguito della prima stagione: la trama è ambientata in una nuova location e accoglie nuovi personaggi, ma prende le mosse dal finale della precedente, dopo che il protagonista Hugo Beltrán è riuscito a dimostrare la sua innocenza rispetto all’omicidio di Filippo Norman.

In Toy Boy 2, tuttavia, dovrà guardarsi le spalle dai suoi nemici, responsabili della (presunta) morte di Triana, l’avvocatessa che lo ha aiutato a riaprire il caso e uscirne pulito. Ora farà di tutto perché i responsabili dell’attentato rimangano impuniti. Gli indizi lo portano a credere che l’assassino si trovi nel nuovo strip club di lusso di Marbella, One Per Cent.

Come mostra il trailer di Toy Boy 2, i Toy Boys inizieranno a ballare nel locale per scoprire tutta la verità, ma dovranno fare i conti con i proprietari del locale, El Turco e Rania, che li ostacoleranno in tutti i modi pur di evitare che i loro loschi affari vengano a galla.

Toy Boy 2 presenta in gran parte lo stesso cast della prima stagione, a cui si aggiungono nuovi volti, tra cui Álex González e l’italiana Federica Sabatini, già nota per il ruolo di Nadia in Suburra – La Serie su Netflix. Michele Morrone, annunciato come uno dei nuovi ingressi nel cast, ha invece abbandonato il progetto.

Ecco il trailer di Toy Boy 2, in arrivo con tutti i 10 episodi della stagione l’11 febbraio su Netflix.

