La data del concerto dei Bring Me The Horizon a Milano slitta al 2023 per motivi legati al persistere della pandemia del Covid-19. La band di Oli Sykes era attesa al Lorenzini District il 13 febbraio per l’unica data italiana del Post Human: Survival Horror European Tour, il ciclo di concerti che prende il nome dall’ultimo EP pubblicato dai BMTH nel 2020, una sorta di concept sulla pandemia globale pubblicato nel contesto del lockdown globale.

Per via dell’emergenza sanitaria, la band di Oli Sykes ha posticipato l’intero calendario del tour europeo: “Vogliamo intrattenervi in sicurezza”, scrivono i Bring Me The Horizon sui social.

Lo show atteso al Lorenzini District è stato dunque posticipato dal 13 febbraio 2022 all’11 febbraio 2023 e si terrà al Mediolanum Forum. I biglietti in prevendita già acquistati resteranno validi, mentre risultano ancora disponibili le seguenti soluzioni:

Anello B Numerato € 57,50

Anello C Numerato € 51,75

Ancora una volta, quindi, il persistere della pandemia costringe gli artisti internazionali – ma non solo – a rimodulare il ritorno sul palco per evitare pericolosi assembramenti e scoraggiare l’impennata dei contagi, specie sotto la minaccia della nuova variante Omicron.

L’ultimo disco dei Bring Me The Orizon è Amo (2019), un album sperimentale dalle forti influenze synth-pop in cui Oli Sykes e soci hanno raccontato l’amore in tutte le sue sfumature. L’ultimo EP che dà il titolo al tour, Post Human: Survival Horror, invece, è una piccola bomba metal con ospiti eccellenti, da Amy Lee degli Evanescence in One Day the Only Butterflies Left Will Be in Your Chest as You March Towards Your Death a Yungblud in Obey.

Oggi la band britannica è uno dei nomi più importanti della scena alternative metal internazionale, grazie alla combinazione tra metal, scream-o ed elettronica che ha reso i Bring Me The Horizon un fenomeno apprezzato dal pubblico più giovane ma anche dagli headbanger più veterani.