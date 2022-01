Uno dei punti di forza del nuovo Samsung Galaxy S22 si concentrerà senza ombra di dubbio sul nuovo processore. Puntare tutto su Exynos 2200, allo stato attuale, è una scelta saggia, considerando quanto venuto a galla nella giornata di lunedì. Dopo aver analizzato meglio la questione del caricabatterie, come avrete notato con il nostro articolo di ieri, è arrivato il momento di concentrarsi sul chip. Scopriamo insieme quali saranno i suoi plus, al momento del lancio della nuova serie.

Dettagli sul Samsung Galaxy S22 e sul processore Exynos 2200

Quali sono allo stato attuale le informazioni certe a proposito del processore che verrà montato a bordo del Samsung Galaxy S22? Qualche indicazione in merito ci arriva direttamente da SamMobile, secondo cui è necessario partire da una GPU AMD con funzionalità grafiche simili a quelle di un PC. Basti pensare al tanto atteso ray-tracing con accelerazione hardware, fino ad arrivare ai più recenti core CPU basati su ARM. Solo questi aspetti ci consegnano un succulento antipasto.

Come si può facilmente intuire con calendario alla mano, il chipset è già in produzione di massa, il che significa che è in coda per essere utilizzato nella prossima serie dei Samsung Galaxy S22 che dovrebbe essere svelata tra un paio di settimane. Secondo quanto appreso stamane, Samsung ha utilizzato la sua più recente tecnologia di produzione di semiconduttori, EUV a 4 nm, per fabbricare il processore Exynos 2200. Ci sono tutti i presupposti, dunque, affinché i device di questa serie possano fare la differenza in termini di prestazioni.

Il chipset ha una CPU octa-core tri-cluster. Al suo interno, troviamo una struttura composta da un core Cortex-X2, tre core Cortex-A710 e quattro core Cortex-A510. Allo stato attuale, Samsung non ha ancora rivelato le frequenze di esecuzione di ciascun cluster di CPU. Tuttavia, con il Samsung Galaxy S22 la fonte prevede che il core Cortex-X2 abbia un clock a 2,8 GHz, i core Cortex-A710 a 2,5 GHz e i core Cortex-A510 a 1,8 GHz o 2GHz.